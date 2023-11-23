Адель з чоловіком уперше зʼявилася на публіці після новин про одруження (фото)

Артистка та спортивний агент Річ Пол відвідали баскетбольний матч.

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35-річна британська співачка Адель зʼявилася на публіці з чоловіком Річем Полом, 41, вперше після новин про їхнє таємне одруження. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя напередодні відвідало у Лос-Анджелесі баскетбольний матч LA Lakers з Dallas Marvericks.

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Адель підтвердила, що вийшла заміж

Пара, яка заручилася на початку 2023 після майже двох років стосунків, сиділа біля корту під час спортивної гри на арені Crypto.com.

Річ Пол та Адель Фото: Getty Images

Артистка посміхалася протягом усього вечора, сидячи біля свого чоловіка.

Для цієї нагоди Адель обрала затишний та стильний кремовий светр і зелені штани карго.

Володарка кількох премій "Греммі" зібрала своє світле волосся в гладкий пучок і одягнула блискучі золоті сережки-краплі від Bottega Veneta, які продаються за 1350 доларів.

У неї на колінах була вишукана сумка Hermes, а на ногах — білі кросівки.

Адель Фото: Getty Images

Тим часом спортивний агент був одягнений у чорну куртку на блискавці, сірі штани та кепку.

Ходили чутки, що Адель і її обранець одружилися 2022 року, а тепер вона підтвердила шлюб на комедійному шоу свого хорошого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі.

До цього зірка сцени була одружена з бізнесменом Саймоном Конекі, якому народила сина Анджело.

Адель Фото: Instagram adele

Нагадаємо, Адель розкрила плани на поповнення в родині.

Також Фокус писав про новий бізнес Адель у Лондоні.