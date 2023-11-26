Цвет кофе: самые популярные способы носить самый популярный оттенок этой зимы

Этой осенью и зимой популярным стал уникальный оттенок коричневого, который уже назвали кофейным.

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Цвет кофе — это оттенок коричневого с более глубокими нотами, который принадлежит к теплым тонам хроматического круга. И хоть он и является универсальным, есть несколько выигрышных комбинаций, когда он выглядит просто невероятно. Об этом пишет Vogue.

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Одежда кофейного цвета может заменить черные, серые и белые наряды, которые считаются универсальными, и стать основой осеннего и зимнего гардероба.

Его можно внедрять в любые образы, которые от этого только выиграют. Этот цвет создает сдержанный, утонченный и очень гламурный образ.

Хотя этот оттенок часто ассоциируется с грустью и однообразием, он способен передавать спокойствие: по данным влиятельной английской компании по прогнозированию трендов WGSN, цвет Intense Rust также станет одним из самых популярных цветов в 2025 году.

"Этот интенсивный, теплый оттенок — межсезонный коричневый, вызывающий ощущение стабильности. Благодаря своему роскошному и успокаивающему характеру, Intense Rust напоминает землю и почву и наполнен теплом и текстурой", — говорят исследователи.

Вот четыре способа, как лучше всего сочетать наряды модного кофейного оттенка.

Общий вид

Этот оттенок идеально подходит для создания монохромных образов. Лучше выбирать разные оттенки кофейного и использовать одежду из разных материалов.

Кьяра Ферраньи Фото: Instagram chiaraferragni

Лучше всего, как это сделала модный блогер Кьяра Ферраньи, выбрать мягкое трикотажное платье и плащ, или пальто из более тяжелого материала. К образу можно добавить колготы кофейного оттенка.

Кофейный и черный

Нет лучшего способа, чем носить два универсальных цвета вместе.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Снова сочетайте различные фактуры и попробуйте сочетать платья такого теплого цвета и верхнюю одежду черного, или наоборот.

Кофейный и бежевый

Кофейный и бежевый — идеально дополняют друг друга.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Попробуйте темный теплый оттенок кофе и светлый бежевый цвет. У вас получится очень теплый и уютный образ.

Кофейный и белый

Еще один нейтральный цвет — белый, — идеально сочетается с кофейным оттенком. Анна Винтер, известный модный блогер, является поклонницей этого ансамбля.

Анна Винтер

Белый хоть и не очень охотно считают удачным цветом для зимы, потому что он быстро пачкается, но все же попробуйте это сочетание, создав изысканные и интересные образы.

Ранее Фокус писал о княгине Монако Шарлен, которая отпраздновала Национальный день княжества в пальто модного красного цвета. Этот яркий оттенок этой осенью и зимой стал едва ли не самым модным цветом. И одежду такого цвета охотно выбирают селебрити и королевские особы.