Колір кави: найпопулярніші способи носити найпопулярніший відтінок цієї зими

Цієї осені та зими популярним став унікальний відтінок коричневого, який вже назвали кавовим.

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Колір кави – це відтінок коричневого з більш глибокими нотами, який належить до теплих тонів хроматичного кола. І хоч він і є універсальним, є кілька виграшних комбінацій, коли він виглядає просто неймовірно. Про це пише Vogue.

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Одяг кавового кольору може замінити чорне, сіре та біле вбрання, яке вважається універсальним, та стати основою осіннього та зимового гардероба.

Його можна впроваджувати в будь-які образи, які від цього тільки виграють. Цей колір створює стриманий, витончений та дуже гламурний образ.

Хоча цей відтінок часто асоціюється з сумом та одноманітністю, він здатний передавати спокій: за даними впливової англійської компанії з прогнозування трендів WGSN, колір Intense Rust також стане одним із найпопулярніших кольорів у 2025 році.

"Цей інтенсивний, теплий відтінок – міжсезонний коричневий, що викликає відчуття стабільності. Завдяки своєму розкішному та заспокійливому характеру, Intense Rust нагадує землю та ґрунт та наповнений теплом та текстурою", — кажуть дослідники.

Ось чотири способи, як найкраще поєднувати вбрання модного кавового відтінку.

Total look

Цей відтінок ідеально підходить для створення монохромних образів. Краще вибирати різні відтінки кавового та використовувати одяг з різних матеріалів.

К'яра Ферраньї Фото: Instagram chiaraferragni

Найкраще, як це зробила модний блогер К'яра Ферраньї, вибрати м'яку трикотажну сукню та плащ, чи пальто з більш важкого матеріалу. До образу можна додати колготи кавового відтінку.

Кавовий та чорний

Немає кращого способу, ніж носити два універсальних кольори разом.

Кая Гербер Фото: Getty Images

Знов поєднуйте різні фактури та спробуйте поєднувати сукні такого теплого кольору та верхній одяг чорного, або навпаки.

Кавовий та бежевий

Кавовий і бежевий — ідеально доповнюють один одного.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Спробуйте темний теплий відтінок кави та світлий бежевий колір. У вас вийде дуже теплий та затишний образ.

Кавовий та білий

Ще один нейтральний колір – білий, — ідеально поєднується із кавовим відтінком. Анна Вінтер, відомий модний блогер, є прихильницею цього ансамблю.

Анна Вінтер

Білий хоч і не дуже охоче вважають вдалим кольором для зими, тому що він швидко брудниться, але все ж таки спробуйте це поєднання, створивши вишукані та цікаві образи.

Раніше Фокус писав про княгиню Монако Шарлен, яка відсвяткувала Національний день князівства у пальто модного червоного кольору. Цей яскравий відтінок цієї осені та зими став чи не наймоднішим кольором. І одяг такого кольору радо вибирають селебріті та королівські особи.