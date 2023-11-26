Уход за кожей зимой. Как правильно выбрать крем для лица, — косметолог

Чтобы знать, какой крем выбрать на зимний период, важно понимать, что происходит с кожей в это время года. Эксклюзивно для Фокуса косметолог Анна Круглик рассказывает, на что обратить внимание при выборе крема зимой, и как правильно его наносить.

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Холодный ветер, снег и морозы не самые благоприятные условия для кожи лица, поэтому стоит позаботиться об уходе, который защитит вашу кожу. Зимой кожа склонна к нарушению защитной функции и микробиома, поэтому часто проявляется чувствительность и раздражение. Также холодный период способствует сосудиcтым нарушениям. Избежать всех этих нежелательных явлений поможет правильно подобранный уход, ведь зимой косметические средства должны выполнять другие функции. О том, на что обращать внимание, выбирая зимний уход, Фокус спросил у косметолога с медицинским образованием Анны Круглик.

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Фото: Freepik

В холодный период сосуды спазмируются от холода, в результате ухудшается кровообращение, кожа не получает в достаточном количестве влагу и питательные вещества, что приводит к сухости. Это проявляется дискомфортом и стянутостью кожи. "Зимой идет нагрузка на сосуды из-за резкой смены температуры, особенно у людей, кожа которых склонна к куперозу и розацеа. Это происходит когда вы с мороза вы заходите в теплое помещение и наоборот. Это провоцирует повреждение сосудов и, в результате, купероз", — говорит косметолог.

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Важно помнить, что крем нужно наносить на кожу не позднее, чем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел полностью впитаться. Крем является финальным средством ухода, поэтому перед его нанесением нужно тщательно очистить кожу. Выбирайте крем в соответствии с потребностями и состоянием вашей кожи, используйте дневной и ночной, так как они выполняют разные функции. Итак, для того, чтобы правильно выбрать крем на холодное время года, придерживайтесь следующих советов косметолога.

Крем должен питать кожу

Фото: Freepik

"В холодные месяцы выбирайте более питательный крем, чем летом, чтобы восстанавливать липидный барьер кожи и питать ее. Но без фанатизма. Если у вас жирный тип кожи, не нужно использовать слишком питательный и плотный крем, как для сухой кожи, — выбирайте крем для комбинированной кожи. Если у вас комбинированный тип кожи, выбирайте, как для сухой. Ну а для сухой кожи липидов никогда не бывает много", — отмечает косметолог.

Сухой теплый воздух, перепады температур, ветер и мороз способствуют появлению шелушения кожи, воспалений и покраснений, поэтому нужно обязательно увлажнять и питать кожу.

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Восстанавливать и увлажнять

"Ваш крем должен, как восстанавливать липидный барьер кожи, так и увлажнять ее. Помните, что зимой за счет спазма сосудов кожа не дополучает влагу, а это приводит к обезвоженности, сухости, шелушению и повышенной чувствительности", — отмечает Анна Круглик.

Выбирайте крем, который не содержит искусственных красителей и отдушек и не оставляет на коже жирной пленки.

Пребиотики в составе

Фото: Freepik

Пребиотики питают хорошую микрофлору кожи и препятствуют распространению патогенной. А пробиотики играют важную роль в формировании иммунитета кожи, защищая, повышая антиоксидантную активность и блокируя распространение воспалительных процессов.

"Хорошо, когда крем имеет в своем составе про- и пребиотики, которые будут работать на восстановление микробиома кожи, что очень важно для ее здоровья", — отмечает косметолог.

Забота о сосудах

Не забывайте беспокоиться о сосудах, поэтому лучше чтобы в вашем креме были сосудоукрепляющие активы, такие как ниацинамид, витамин С, азулен и другие.

"Это общие рекомендации, которые помогут в выборе крема на холодный период. Но все очень индивидуально, поэтому настоятельно рекомендую, доверять свою кожу профессионалам. Чтобы не приходилось тестировать все на своей коже, которая у вас одна на всю жизнь, тратя на это лишние деньги и время. Обращайтесь за подбором домашнего ухода к квалифицированным косметологам", — советует Анна Круглик.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.