Догляд за шкірою взимку. Як правильно обрати крем для обличчя, — косметологиня

Щоб знати, який крем обрати на зимовий період, важливо розуміти, що відбувається зі шкірою в цю пору року. Ексклюзивно для Фокусу косметологиня Анна Круглик розповідає, на що звернути увагу при виборі крему взимку та як правильно його наносити.

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Холодний вітер, сніг та морози не найсприятливіші умови для шкіри обличчя, тому варто попіклуватися про догляд, який захистить вашу шкіру. Взимку шкіра схильна до порушення захисної функції та її мікробіому, тому часто проявляється чутливість та подразнення. Також холодний період сприяє порушенню судин. Уникнути усіх цих небажаних явищ допоможе правильно підібраний догляд, адже взимку косметичні засоби мають виконувати інші функції. Про те, на що звертати увагу, обираючи зимовий догляд, Фокус запитав у косметологині з медичною освітою Анни Круглик.

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Фото: Freepik

В холодний період судини спазмуються від холоду, в результаті погіршується кровообіг, шкіра не отримує в достатній кількості вологу та поживні речовини, що призводить до сухості. Це проявляється дискомфортом та стягнутістю шкіри. "Взимку йде навантаження на судини із-за різкої зміни температури, особливо у людей, шкіра яких схильна до куперозу та розацеа. Це відбувається коли ви з морозу заходите в тепле приміщення і навпаки. Це провокує пошкодження судин і в результаті купероз", — каже косметологиня.

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Важливо пам'ятати, що крем потрібно наносити на шкіру не пізніше, ніж за 30 хвилин до виходу на вулицю, щоб він встиг повністю увібратися шкірою. Крем є фінальним засобом догляду, тому перед його нанесенням потрібно ретельно очистити шкіру. Обирайте крем відповідно до потреб та стану вашої шкіри, використовуйте денний та нічний, адже вони виконують різні функції.

Отже, для того, щоб правильно обрати крем на холодну пору року, дотримуйтеся наступних порад косметологині.

Крем має живити шкіру

Фото: Freepik

"В холодні місяці обирайте більш поживний крем, ніж влітку, щоб відновлювати ліпідний барʼєр шкіри та живити її. Але без фанатизму. Якщо у вас жирний тип шкіри, вам не потрібно використовувати занадто поживний та щільний крем, як для сухої шкіри. Обирайте крем для комбінованої шкіри. Якщо у вас комбінований тип шкіри, обирайте, як для сухої. Ну а сухій шкірі ліпідів ніколи не буває забагато", — наголошує косметологиня.

Сухе тепле повітря, перепади температур, вітер та мороз сприяють появі лущення шкіри, запалень та почервонінь, тому потрібно обов'язково зволожувати та живити шкіру.

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Відновлювати та зволожувати

"Ваш крем повинен, як відновлювати ліпідний барʼєр шкіри, так і зволожувати її. Памʼятайте, що взимку за рахунок спазму судин шкіра не доотримує вологу, а це призводить до зневодненості, сухості, лущення та підвищеної чутливості шкіри", — наголошує Анна Круглик.

Обирайте крем, який не містить штучних барвників та віддушок та не залишає на шкірі жирної плівки.

Пребіотики у складі

Фото: Freepik

Пребіотики добре живлять мікрофлору шкіри та перешкоджають розповсюдженню патогенної. А пробіотики відіграють важливу роль у формуванні імунітету шкіри, захищаючи, підвищуючи антиоксидантну активність та блокуючи розповсюдження запальних процесів.

"Добре коли крем має у своєму складі про- та пребіотики, які будуть працювати на відновлення мікробіому шкіри, що дуже важливо для її здоровʼя.", — наголошує косметологиня.

Турбота про судини

Не забувайте турбуватися про судини, тому краще щоб у вашому кремі були судиннозміцнюючи активи, такі як ніацинамід, вітамін С, азулен та інші.

"Це загальні рекомендації, які допоможуть у виборі крему на холодний період. Але все дуже індивідуально, тому наполегливо рекомендую, довіряти свою шкіру професіоналам. Щоб не доводилося тестувати все на своїй шкірі, яка у вас одна на все життя, витрачаючи на це зайві гроші та час. Звертайтеся за підбором домашнього догляду до кваліфікованих косметологів", — радить Анна Круглик.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.