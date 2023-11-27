Режиссер "Сумерек" предложила Дженну Ортегу и Джейкоба Элорди для "перезагрузки" культовой франшизы

Кэтрин Хардвик считает, что эта пара молодых актеров идеально бы подошла для ролей Беллы и Эдварда.

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На прошлой неделе исполнилось 15 лет со дня выхода оригинального фильма "Сумерки" по книге Стефани Майер. Культовый фильм скоро станет сериалом, и режиссер первого фильма культовой франшизы дала интервью. Об этом пишет Daily Mail.

Кэтрин отпраздновала это событие во время просмотра подкаста Джоша Горовица Happy Sad Confused.

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Когда Горовиц предположил, могут ли Дженна Ортега и Джейкоб Элорди сыграть главных героев Беллу и Эдварда, Хардвик согласилась с его предложением о кастинге.

Дженна Ортега Фото: Getty

Хотя работа над перезапуском сериала "Сумерки" еще только начинается, Кэтрин Хардвик считает, что на роли Беллы и Эдварда две восходящие звезды: Дженна Ортега и Джейкоб Элорди подойдут идеально.

"О да, это было бы идеально", — сказала Хардвик, прежде чем продолжить восторгаться работой Элорди.

"Я имею в виду, он потрясающий. Вероятно, сегодня он был бы Эдвардом. Именно", — сказала Хардвик.

Джейкоб Элорди Фото: Getty Images

Когда ее спросили о том, кого бы она хотела видеть в роли Беллы, Хардвик ответила: "Вы только что упомянули Дженну Ортегу", добавив, что 21-летняя девушка "потрясающая".

В апреле сообщалось, что Lionsgate продолжит перезагрузку сериала "Сумерки", хотя Хардвик сказала, что она еще не выяснила точно, как может выглядеть перезагрузка.

"Я еще не знаю. Возможно, они сами еще даже не знают", — сказала Хардвик, отметив, что многомесячная забастовка сценаристов, начавшаяся всего через несколько недель после объявления, вероятно, значительно затормозила разработку.

Хардвик добавила, что лично она хотела бы направить франшизу о вампирах в совершенно ином направлении.

Режиссер добавила, что недавно у нее было импровизированное воссоединение с актерами "Сумерек", Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном на вечеринке по случаю 37-летия Паттинсона.

Оригинальные "Сумерки" положили начало карьере Стюарт и Паттинсона: фильм собрал 193,9 миллиона долларов в США и 408,4 миллиона долларов во всем мире при бюджете всего в 37 миллионов долларов.

Хотя Хардвик не была режиссером ни одного из сиквелов, она продолжила режиссировать другие фильмы, в том числе сериал-вестерн "Ад на колесах" и эротическую картину "Зажги меня".

Дженна Ортега недавно попала в заголовки таблоидов из-за того, что недавно отказалась от участия в следующем продолжении "Крика", в то время как Джейкоб Элорди сыграл главную роль в фильме "Солтберн".

Недавно Джейкоб Элорди появился на обложке GQ став "кинозвездой года" по версии этого издания. И дал откровенное интервью.