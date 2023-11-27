Режисерка "Сутінків" запропонувала Дженну Ортегу та Джейкоба Елорді для перезавантаження культової франшизи

Кетрін Гардвік вважає, що ця пара молодих акторів ідеально б підійшла для ролей Белли й Едварда.

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Минулого тижня виповнилося 15 років від дня виходу оригінального фільму "Сутінки" за книгою Стефані Маєр. Культовий фільм скоро стане серіалом, і режисерка першого фільму культової франшизи дала інтерв'ю. Про це пише Daily Mail.

Кетрін відсвяткувала цю подію під час перегляду подкасту Джоша Горовіца Happy Sad Confused.

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Коли Горовіц припустив, чи можуть Дженна Ортега та Джейкоб Елорді зіграти головних героїв Беллу й Едварда, Гардвік погодилася з його пропозицією про кастинг.

Дженна Ортега Фото: Getty

Хоча робота над перезапуском серіалу "Сутінки" ще тільки починається, Кетрін Гардвік вважає, що на ролі Белли й Едварда дві висхідні зірки Дженна Ортега тм Джейкоб Елорді підійдуть ідеально.

"О так, це було б ідеально", — сказала Гардвік, перш ніж продовжити захоплюватися роботою Елорді.

"Я маю на увазі, він приголомшливий. Імовірно, сьогодні він був би Едвардом. Саме так", — сказала Гардвік.

Джейкоб Елорді Фото: Getty Images

Коли її запитали про те, кого б вона хотіла бачити в ролі Белли, Гардвік відповіла: "Ви щойно згадали Дженну Ортегу", — додавши, що 21-річна дівчина "приголомшлива".

У квітні повідомлялося, що Lionsgate продовжить перезавантаження серіалу "Сутінки", хоча Гардвік сказала, що вона ще не з'ясувала точно, який вигляд може мати перезавантаження.

"Я ще не знаю. Можливо, вони самі ще навіть не знають", — сказала Гардвік, зазначивши, що багатомісячний страйк сценаристів, який розпочався лише за кілька тижнів після оголошення, ймовірно, значно загальмував розробку.

Гардвік додала, що особисто вона хотіла б спрямувати франшизу про вампірів у зовсім іншому напрямку.

Режисерка додала, що нещодавно в неї було імпровізоване возз'єднання з акторами "Сутінків" Крістен Стюарт і Робертом Паттінсоном на вечірці з нагоди 37-річчя Паттінсона.

Оригінальні "Сутінки" поклали початок кар'єрі Стюарт і Паттінсона: фільм зібрав 193,9 мільйона доларів у США та 408,4 мільйона доларів в усьому світі за бюджету лише 37 мільйонів доларів.

Хоча Гардвік не була режисеркою жодного із сиквелів, вона продовжила режисирувати інші фільми, зокрема серіал-вестерн "Пекло на колесах" і еротичну стрічку "Запали мене".

Дженна Ортега нещодавно потрапила в заголовки таблоїдів через те, що відмовилася від участі в наступному продовженні "Крику", тоді як Джейкоб Елорді зіграв головну роль у фільмі "Солтберн".

Нещодавно Джейкоб Елорді з'явився на обкладинці GQ, ставши "кінозіркою року" за версією цього видання, і дав відверте інтерв'ю.