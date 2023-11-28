Король Чарльз назвал младшего сына Гарри "дураком"

Конфликт между отцом и сыном до сих пор не решен

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Король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций, прямой наследник Елизаветы II 75-летний Чарльз III назвал своего младшего сына Гарри "дураком". Об этом говорится в книге "Эндшпиль: внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание" автора Омида Скоби, пишет NYP.

Как утверждает книга, после выхода в 2022 году документального сериала "Гарри и Меган" на Netflix отношения в королевской семье пошатнулись. Большинство членов королевской семьи изменили свое поведение и сняли с себя образы в которых давно их представлял весь мир.

Гарри и Меган Фото: Инстаграм princeharryofengland

Если до этого 75-летний Чарльз III отмалчивался и не комментировал жизнь своего 39-летнего сына, то сейчас он откровенно смеется над ним. Король открыто критикует сына и даже называет его "дураком".

В книге Скоби откровенно раскрывает семейный конфликт между отцом и сыном. Однако, ни для кого не секрет, что конфликт продолжается и между братьями — Уильямом и Гарри. После появления в жизни королевской семьи Меган Маркл все изменилось в отношениях семьи.

Отметим, что семейный конфликт давно не секрет для публичности. После того как Гарри и Меган покинули королевство и отреклись от титулов ситуация только ухудшилась. Этим летом часть королевской семьи даже не привезла детей на отдых к дедушке.

Напомним, Принц Гарри шантажировал отца встречами с внуками. Также мы писали, почему король Чарльз ІІІ остался разочарованным после разговора с принцем Гарри.

Кроме этого, Фокус писал о желании Сассекских присоединиться к королевской семье на Рождество.