Король Чарль назвав молодшого сина Гаррі "дурнем"

Конфлікт між батьком та сином досі не вирішений

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Король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй, прямий спадкоємець Єлизавети II 75-річний Чарльз III назвав свого молодшого сина Гаррі "дурнем". Про це йдеться в книзі "Ендшпіль: всередині королівської сім’ї та боротьба монархії за виживання" автора Оміда Скобі, пише NYP.

Як стверджує книга, після виходу у 2022 рокці документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix стосунки в королівській родині похитнулися. Більшість членів королівської родини змінили свою поведінку та зняли з себе образи в яких давно їх уявляв весь світ.

Гаррі та Меган Фото: Інстаграм princeharryofengland

Якщо до цього 75-річний Чарльз III відмовчувався та не коментував життя свого 39-річного сина, то зараз він відверто сміється з нього. Король відкрито критикує сина і навіть називає його "дурнем".

В книзі Скобі відверто розкриває родинний конфлікт між батьком та сином. Однак, ні для кого не секрет, що конфлікт триває і між братами — Вільямом та Гаррі. Після появи в житті королівської родини Меган Маркл все змінилося в стосунках сім’ї.

Відзанчимо, що родинний конфлікт давно не секрет для публічності. Після того як Гаррі та Меган покинули королівство та зреклися титулів ситуація тільки погіршилась. Цього літа частина королівської сім’ї навіть не привезла дітлахів на відпочинок до дідуся.

Нагадаємо, Принц Гаррі шантажував батька зустрічами з онуками. Також ми писали, чому король Чарльз ІІІ залишився розчарованим після розмови з принцом Гаррі.

Крім цього, Фокус писав про бажання Сассекських приєднатися до королівської родини на Різдво.