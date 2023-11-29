Дженнифер Энистон поддержала Брэда Питта: что произошло

Оказалось, что экс-пара находится в хороших отношениях и поддерживает связь.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон поддержала своего бывшего мужа Брэда Питта, 59. Об этом пишет Metro.

Звезда культового сериала "Друзья" немедленно позвонила голливудскому актеру, когда узнала о его конфликте с сыном Паксом.

"Джен очень переживала за Брэда. Она немедленно связалась с ним. Первое, о чем она подумала, — как он, видимо, расстроен. Потерпеть такое нападение со стороны человека, который ему так дорог, было для нее особенно тяжело", — рассказывает источник, близкий к актрисе.

Сообщается, что бывшая звездная пара сейчас поддерживает связь, несмотря на слухи, что они остались в плохих отношениях после разрыва.

"Многие люди предполагают, что они не разговаривают, поскольку их расставание было таким тяжелым. Но они поддерживали связь в течение многих лет, и он всегда был опорой", — рассказывает приятель звезды "Друзей", добавив, что бывшие супруги поддерживают друг друга.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Скриншот

Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 годы. Ходили слухи, что актер бросил экс-возлюбленную ради Анджелины Джоли, с которой познакомился на съемках картины "Мистер и миссис Смит".

Впоследствии они поженились и стали родителями шестерых детей — Мэддокс (22), Пакс (19), Захара (18), Шайло (17) и близнецы Нокс и Вивьен (15). Однако и этот брак закончился. Судебные дела между бывшими влюбленными длились около семи лет.

В 2020 году приемный сын Питта Пакс опубликовал в своем Instagram фото актера с подписью, которая включала в себя нецензурную лексику. В частности, юноша отметил, что Брэд заставляет своих родных дрожать и правда рано или поздно станет известной. Однако в сети об этом заговорили только в конце 2023 года.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, дочь Брэда Питта также намекнула на недоразумения с актером.

Ранее Фокус писал о развитии личной жизни Брэда Питта.