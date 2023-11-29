Дженніфер Еністон підтримала Бреда Пітта: що сталося

Виявилося, що експара перебуває в хороших стосунках та підтримує звʼязок.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон підтримала свого колишнього чоловіка Бреда Пітта, 59. Про це пише Metro.

Зірка культового серіалу "Друзі" негайно зателефонувала голівудському актору, коли дізналася про його конфлікт із сином Паксом.

"Джен дуже переживала за Бреда. Вона негайно зв'язалася з ним. Перше, про що вона подумала, — як він, мабуть, засмучений. Зазнати такого нападу з боку людини, яка йому така дорога, було для неї особливо важко", — розповідає джерело, близьке до акторки.

Повідомляється, що колишня зіркова пара наразі підтримує звʼязок, попри чутки, що вони залишилися в поганих стосунках після розриву.

"Багато людей припускають, що вони не розмовляють, оскільки їхнє розставання було таким важким. Але вони підтримували зв'язок протягом багатьох років, і він завжди був опорою", — розповідає приятель зірки "Друзів", додавши, що колишнє подружжя підтримує одне одного.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон Фото: Скриншот

Пітт та Еністон перебували у шлюбі з 2000 по 2005 роки. Ходили чутки, що актор кинув екскохану заради Анджеліни Джолі, з якою познайомився на зйомках картини "Містер і місіс Сміт".

Згодом вони одружилися та стали батьками шістьох дітей — Меддокс (22), Пакс (19), Захара (18), Шайло (17) і близнюки Нокс і Вів'єн (15). Проте і цей шлюб закінчився. Судові справи між колишніми закоханими тривали близько семи років.

У 2020 році прийомний син Пітта Пакс опублікував у своєму Instagram фото актора з підписом, який включав у себе нецензурну лексику. Зокрема, юнак зазначив, що Бред змушує своїх рідних тремтіти і правда рано чи пізно стане відомою. Проте в мережі про це заговорили лише наприкінці 2023 року.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, донька Бреда Пітта також натякнула на непорозуміння з актором.

Раніше Фокус писав про розвиток особистого життя Бреда Пітта.