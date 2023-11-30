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Критики в восторге: в Киеве состоялась премьера "Бесконечности по Флориану" (фоторепортаж)

Люба Кнорозок, продюсер, Сергей Лещенко, советник главы ОП, Александр Радинский, режиссер; Елена Фатеева, общественный деятель
Фото: Пресс-служба фильма "Бесконечность по Флориану" | Люба Кнорозок, продюсер, Сергей Лещенко, советник главы ОП, Александр Радинский, режиссер; Елена Фатеева, общественный деятель

Украинские политики и лидеры мнений посетили лучшую документальную ленту по версии украинских кинокритиков.

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В кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера "Бесконечности по Флориану" — лучшего украинского документального фильма 2022 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Картина рассказывает о борьбе за модернистское сооружение "Летающая тарелка" в Киеве и творческое наследие ее архитектора Флориана Юрьева. 30 ноября фильм выходит на большие экраны избранных кинотеатров Киева.

Александр Новиков, глава НАПК, с женой Юлией Гончар; Ольга Балашова, глава ОО "Музей современного искусства"; Анна Новосад, экс-министер образования и науки Украины и соучредитель БФ SavED Fullscreen
Александр Новиков, глава НАПК, с женой Юлией Гончар; Ольга Балашова, глава ОО "Музей современного искусства"; Анна Новосад, экс-министер образования и науки Украины и соучредитель БФ SavED

Картину лично представили зрителям ее создатели, в частности, режиссер Алексей Радинский и продюсер Люба Кнорозок. Гостями премьерного показа стали глава НАПК Александр Новиков, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, эксминистерша образования и науки Украины и соучредительница БФ SavED Анна Новосад, комик Костя Клепко, кинорежиссеры Владимир Тихий и Роман Химей, кинорежиссер Жанна Максименко-Довгич, продюс режиссер Алексей Гладушевский, ресторатор и маркетолог Саша Жиляев, арткритик, куратор современного искусства и журналист Константин Дорошенко и другие.

Люба Кинорозок, продюсер, Сергей Лещенко, советник главы ОП; Александр Радинский, режиссер; Елена Фатеева, общественный деятель Fullscreen
Люба Кинорозок, продюсер, Сергей Лещенко, советник главы ОП; Александр Радинский, режиссер; Елена Фатеева, общественный деятель
Фото: Пресс-служба фильма "Бесконечность по Флориану"
Костя Клепко, комик ("Четкий паца") Fullscreen
Костя Клепко, комик ("Четкий паца")
Алексей Гладушевский Fullscreen
Алексей Гладушевский
Саша Жиляев Fullscreen
Саша Жиляев
Люба Кинорозок, Александр Радинский (создатели фильма) Fullscreen
Люба Кинорозок, Александр Радинский (создатели фильма)
Лиза Сушко, Алекс Малишенко, Алексей Гладушевский Fullscreen
Лиза Сушко, Алекс Малишенко, Алексей Гладушевский

В центре сюжета — киевский архитектор Флориан Юрьев, накануне своего 90-летия получающий плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение — "Летающую тарелку" на Лыбидской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными чиновниками и скандальными застройщиками.

Главный герой фильма Флориан Юрьев был художником, архитектором, поэтом, ученым, мастером музыкальных инструментов. Он разработал герб Киева в виде ветки каштана и цветофонетический алфавит. Флориан Юрьев скончался в 2021 году, вскоре после предоставления "Летящей тарелке" статуса памятника архитектуры.

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Наполеон".