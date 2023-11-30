Критики в восторге: в Киеве состоялась премьера "Бесконечности по Флориану" (фоторепортаж)

Украинские политики и лидеры мнений посетили лучшую документальную ленту по версии украинских кинокритиков.

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В кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера "Бесконечности по Флориану" — лучшего украинского документального фильма 2022 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Картина рассказывает о борьбе за модернистское сооружение "Летающая тарелка" в Киеве и творческое наследие ее архитектора Флориана Юрьева. 30 ноября фильм выходит на большие экраны избранных кинотеатров Киева.

Александр Новиков, глава НАПК, с женой Юлией Гончар; Ольга Балашова, глава ОО "Музей современного искусства"; Анна Новосад, экс-министер образования и науки Украины и соучредитель БФ SavED

Картину лично представили зрителям ее создатели, в частности, режиссер Алексей Радинский и продюсер Люба Кнорозок. Гостями премьерного показа стали глава НАПК Александр Новиков, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, эксминистерша образования и науки Украины и соучредительница БФ SavED Анна Новосад, комик Костя Клепко, кинорежиссеры Владимир Тихий и Роман Химей, кинорежиссер Жанна Максименко-Довгич, продюс режиссер Алексей Гладушевский, ресторатор и маркетолог Саша Жиляев, арткритик, куратор современного искусства и журналист Константин Дорошенко и другие.

Люба Кинорозок, продюсер, Сергей Лещенко, советник главы ОП; Александр Радинский, режиссер; Елена Фатеева, общественный деятель Фото: Пресс-служба фильма "Бесконечность по Флориану"

Костя Клепко, комик ("Четкий паца")

Алексей Гладушевский

Саша Жиляев

Люба Кинорозок, Александр Радинский (создатели фильма)

Лиза Сушко, Алекс Малишенко, Алексей Гладушевский

В центре сюжета — киевский архитектор Флориан Юрьев, накануне своего 90-летия получающий плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение — "Летающую тарелку" на Лыбидской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными чиновниками и скандальными застройщиками.

Главный герой фильма Флориан Юрьев был художником, архитектором, поэтом, ученым, мастером музыкальных инструментов. Он разработал герб Киева в виде ветки каштана и цветофонетический алфавит. Флориан Юрьев скончался в 2021 году, вскоре после предоставления "Летящей тарелке" статуса памятника архитектуры.

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Наполеон".