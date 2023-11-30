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Критики в захваті: у Києві відбулася прем'єра "Нескінченності за Флоріаном" (фоторепортаж)

Люба Кнорозок, продюсерка; Сергій Лещенко, радник голови ОП; Олександр Радинський, режисер; Олена Фатєєва, громадська діячка
Фото: Пресс-служба фильма "Бесконечность по Флориану" | Люба Кнорозок, продюсерка; Сергій Лещенко, радник голови ОП; Олександр Радинський, режисер; Олена Фатєєва, громадська діячка

Українські політики та лідери думок відвідали найкращу документальну стрічку за версією українських кінокритиків.

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У кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем'єра "Нескінченності за Флоріаном" — найкращого українського документального фільму 2022 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Картина розповідає про боротьбу за модерністську споруду "Літаюча тарілка" в Києві та творчу спадщину її архітектора Флоріана Юр'єва. 30 листопада фільм виходить на великі екрани обраних кінотеатрів Києва.

Олександр Новіков, голова НАЗК, з дружиною Юлією Гончар; Ольга Балашова, голова ГО "Музей сучасного мистецтва"; Ганна Новосад, екс-міністерка освіти і науки України та співзасновниця БФ SavED Fullscreen
Олександр Новіков, голова НАЗК, з дружиною Юлією Гончар; Ольга Балашова, голова ГО "Музей сучасного мистецтва"; Ганна Новосад, екс-міністерка освіти і науки України та співзасновниця БФ SavED

Картину особисто представили глядачам її творці, зокрема, режисер Олексій Радинський і продюсер Люба Кнорозок. Гостями прем'єрного показу стали голова НАЗК Олександр Новіков, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, ексміністерка освіти і науки України та співзасновниця БФ SavED Ганна Новосад, комік Костя Клепко, кінорежисери Володимир Тихий і Роман Хімей, кінорежисерка Жанна Максименко-Довгич, продюсерка режисерка Олексія Гладушевська, рестораторка та маркетологиня Саша Жиляєв, арткритик, кураторка сучасного мистецтва і журналіст Костянтин Дорошенко та інші.

Люба Кнорозок, продюсерка; Сергій Лещенко, радник голови ОП; Олександр Радинський, режисер; Олена Фатєєва, громадська діячка Fullscreen
Люба Кнорозок, продюсерка; Сергій Лещенко, радник голови ОП; Олександр Радинський, режисер; Олена Фатєєва, громадська діячка
Фото: Пресс-служба фильма "Бесконечность по Флориану"
Костя Клепко, комік ("Чоткий паца") Fullscreen
Костя Клепко, комік ("Чоткий паца")
Олексій Гладушевський Fullscreen
Олексій Гладушевський
Саша Жиляєв Fullscreen
Саша Жиляєв
Люба Кнорозок, Олександр Радинський (творці фільму) Fullscreen
Люба Кнорозок, Олександр Радинський (творці фільму)
Ліза Сушко, Алекс Малішенко, Олексій Гладушевський Fullscreen
Ліза Сушко, Алекс Малішенко, Олексій Гладушевський

У центрі сюжету — київський архітектор Флоріан Юр'єв, який напередодні свого 90-річчя отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — "Літаючу тарілку" на Либідській площі в Києві. Тепер тут має з'явитися черговий торговий центр. За допомогою молодих архітекторів та активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну угоду. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими чиновниками та скандальними забудовниками.

Головний герой фільму Флоріан Юр'єв був художником, архітектором, поетом, ученим, майстром музичних інструментів. Він розробив герб Києва у вигляді гілки каштана та кольорофонетичний алфавіт. Флоріан Юр'єв помер 2021 року, невдовзі після надання "Летючій тарілці" статусу пам'ятки архітектури.

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Наполеон".