Редкое появление: Кейт Уинслет вышла в свет (фото)

Знаменитость взяла на прогулку своего старшего ребенка.

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48-летняя английская актриса Кейт Уинслет была замечена на редкой прогулке со своим 19-летним сыном Джо Мендесом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Титаника" была одета в серую куртку поверх свитера и синий шарф, повязанный на шее.

Уинслет дополнила свой сдержанный образ темными узкими джинсами, черными замшевыми ботфортами и бежевой сумкой через плечо. Светлые волосы актрисы были зачесаны назад, и она была без макияжа.

Знаменитость надела стильные очки в черной оправе.

Кейт Уинслет с сыном

Тем временем Джо носил теплую куртку на молнии и брюки синего цвета, украшенные стильными заплатками.

У Кейт Уинслет также есть дочь Мия Триплтон, 23, и сын Беар Блейз, 9 лет.

Она воспитывает старшего ребенка от бывшего мужа Джима Триплтона. Актриса и режиссер, снявший ее в драматическом фильме 1998 года "Экспресс в Марракеш", были женаты с 1998 по 2001 год.

Кейт Уинслет Фото: Getty Images

Джо — сын режиссера Сэма Мендеса. Родители мальчика развелись в 2010 году после семи лет брака.

Сейчас же актриса замужем за Эдвардом Смитом.

Напомним, Кейт Уинслет появится в сатирическом сериале "Дворец".

Также Фокус писал об отношении Кейт Уинслет к финалу "Титаника".