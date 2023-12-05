Король Чарльз попросил перешить старые шторы из Букингемского дворца на одежду (фото)

Вещи, в которые превратились шторы, будут проданы на благотворительном аукционе.

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Король Чарльз, который сейчас, среди прочего, занят ремонтом Букингемского дворца, официальной штаб-квартиры британской королевской семьи, решил неожиданным способом пристроить старые королевские шторы, пишет Hello.

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Сейчас во дворце реализуется 10-летний проект по обновлению электрических кабелей, водопровода и отопления внутри 318-летнего исторического здания. Таким образом монарх хочет повысить энергоэффективность замка.

"Инфраструктура здания нуждается в срочном капитальном ремонте, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб зданию и его содержимому. Самый экономически эффективный способ заменить эти основные услуги и гарантировать, что Дворец будет пригоден для использования в течение следующих 50 лет, — это осуществить поэтапную программу работ в течение десяти лет", – говорится на официальном сайте Фирмы.

Поскольку на складах осталось немало старых штор, которые раньше украшали окна королевских резиденций, но со временем были заменены на другие, более свежие, монарх нашел ей интересное применение. По словам репортера Лоры Элстон, по предложению Его Величества старые королевские шторы из Букингемского дворца и Виндзорского замка были переделаны и превращены в роскошные кимоно мастерами ателье Dumfries House.

Так выглядят кимоно, сшитые из штор

Куски богато украшенных тканей, которыми, как предполагается, украшали окна в семейных и частных комнатах во время правления покойной королевы, лежали неиспользованными на складах. Теперь из них пошили лоскутные кимоно ручной работы, которые Фонд короля Чарльза планирует выставить на благотворительный аукцион. По информации издания, на пошив одного кимоно уходило от 8 до 10 часов.

История с занавесками – не единственный раз, когда монарх выступил за устойчивое развитие. В редком интервью британскому Vogue король признался, что "не переносит никаких растрат". Он также обсудил важность передачи традиционным навыков, включая вышивку, шитье и кройку, следующему поколению, а также то, как это сочетается с интересом к устойчивой моде.

"Мне кажется, что существуют огромные возможности, особенно сейчас, во всем секторе устойчивой моды, чтобы противостоять этой необычной тенденции выбрасывать одежду – или, честно говоря, выбрасывать все. Я один из тех людей, которые ненавидят что-либо выбрасывать. Поэтому я предпочитаю, чтобы их поддерживали в порядке и даже ремонтировали, если необходимо, чем отказывались от них", – подчеркнул он.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон тоже пропагандирует осознанное потребление. Принцесса Уэльская часто появляется на публике в одних и тех же вещах.