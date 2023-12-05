Король Чарльз попросив перешити старі штори з Букінгемського палацу на одяг (фото)

Речі, на які перетворилися штори, будуть продані на благодійному аукціоні.

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Король Чарльз, який зараз, серед іншого, зайнятий ремонтом Букінгемського палацу, офіційної штаб-квартири британської королівської сім'ї, вирішив несподіваним способом прилаштувати старі королівські штори, пише Hello.

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Наразі в палаці реалізується 10-річний проєкт з оновлення електричних кабелів, водопроводу та опалення всередині 318-річної історичної будівлі. Таким чином монарх хоче підвищити енергоефективність замку.

"Інфраструктура будівлі потребує термінового капітального ремонту, щоб запобігти довгостроковій шкоді будівлі та її вмісту. Найекономічно найефективніший спосіб замінити ці основні послуги та гарантувати, що Палац буде придатний для використання протягом наступних 50 років, — це здійснити поетапну програму робіт протягом десяти років", — йдеться на офіційному сайті Фірми.

Оскільки на складах залишилося чимало старих штор, які раніше прикрашали вікна королівських резиденцій, але з часом були замінені на інші, свіжіші, монарх знайшов їм цікаве застосування. За словами репортерки Лори Елстон, за пропозицією Його Величності старі королівські штори з Букінгемського палацу і Віндзорського замку були перероблені і перетворені на розкішні кімоно майстрами ательє Dumfries House.

Такий вигляд мають кімоно, зшиті зі штор

Шматки багато прикрашених тканин, якими, як передбачається, прикрашали вікна в сімейних і приватних кімнатах під час правління покійної королеви, лежали невикористаними на складах. Тепер із них пошили клаптеві кімоно ручної роботи, які Фонд короля Чарльза планує виставити на благодійний аукціон. За інформацією видання, на пошиття одного кімоно йшло від 8 до 10 годин.

Історія з фіранками — не єдиний раз, коли монарх виступив за сталий розвиток. У рідкісному інтерв'ю британському Vogue король зізнався, що "не витримує жодних розтрат". Він також обговорив важливість передачі традиційних навичок, включно з вишивкою, шиттям і кроєм, наступному поколінню, а також те, як це поєднується з інтересом до стійкої моди.

"Мені здається, що існують величезні можливості, особливо зараз, у всьому секторі стійкої моди, щоб протистояти цій незвичайній тенденції викидати одяг — або, чесно кажучи, викидати все. Я один з тих людей, які ненавидять що-небудь викидати. Тому я вважаю за краще, щоб їх підтримували в порядку і навіть ремонтували, якщо необхідно, ніж відмовлялися від них", — підкреслив він.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон теж пропагує усвідомлене споживання. Принцеса Уельська часто з'являється на публіці в одних і тих самих речах.