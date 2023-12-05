Билли Айлиш потеряла более 100 тысяч подписчиков после каминг-аута

Артистка призналась, что ее привлекают и мужчины, и женщины.

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21-летняя американская певица Билли Айлиш потеряла более 100 000 подписчиков в Instagram после того, как она публично призналась, что ей нравятся девушки.

Артистка подтвердила на мероприятии Variety's Hitmakers 2 декабря 2023 года, что ее привлекают женщины, и в тот же день потеряла почти 10 000 подписчиков в приложении социальной сети.

На следующий день она потеряла еще 75 000 и впоследствии еще почти 50 000.

Обладательница "Грэмми" впервые подтвердила свое влечение к женщинам в интервью Variety. Она прокомментировала это на красной дорожке, отметив: "Я не осознавала, что люди не знают".

"Спасибо Variety за мою награду, а также за то, что выпустили меня на красную дорожку в 11 утра вместо того, чтобы говорить о чем-то другом, что имеет значение, мне нравятся парни и девушки, оставьте меня в покое, пожалуйста", — написала юная звезда сцены.

Билли Айлиш

Некоторые пользователи сети назвали певицу "отвратительной", а другие просто прокомментировали, что перестают следить за ней.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Напомним, Билли Айлиш рассказала о своей сексуальной ориентации.

Также Фокус писал о разрыве Билли Айлиш и Джесси Резерфорда и том, в каких отношениях они находятся после этого.