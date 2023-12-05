Біллі Айліш втратила понад 100 тисяч підписників після камінг-ауту

Артистка зізналася, що її приваблюють і чоловіки, і жінки.

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21-річна американська співачка Біллі Айліш втратила понад 100 000 підписників в Instagram після того, як вона публічно зізналася, що їй подобаються дівчата.

Артистка підтвердила на заході Variety's Hitmakers 2 грудня 2023, що її приваблюють жінки, і того ж дня втратила майже 10 000 підписників у додатку соціальної мережі.

Наступного дня вона втратила ще 75 000 і згодом ще майже 50 000.

Володарка "Греммі" вперше підтвердила свій потяг до жінок в інтерв'ю Variety. Вона прокоментувала це на червоній доріжці, зазначивши: "Я не усвідомлювала, що люди не знають".

"Дякую Variety за мою нагороду, а також за те, що випустили мене на червону доріжку об 11 ранку замість того, щоб говорити про будь-що інше, що має значення, мені подобаються хлопці та дівчата, залиште мене в спокої, будь ласка", – написала юна зірка сцени.

Біллі Айліш

Деякі ористувачі мережі назвали співачку "огидною", а інші просто прокоментували, що перестають стежити за нею.

Біллі Айліш Фото: Getty Images

Нагадаємо, Біллі Айліш розповіла про свою сексуальну орієнтацію.

Також Фокус писав про розрив Біллі Айліш та Джессі Резерфорда та те, у яких стосунках вони перебувають після цього.