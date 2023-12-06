Будьте осторожны: 5 овощей, которые ни в коем случае нельзя есть в сыром виде

Овощи удовлетворяют потребности организма во многих питательных веществах, но все может пойти не так, если вы не употребляете их правильно. Есть овощи, которые никогда не следует есть сырыми.

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Когда дело доходит до снижения веса или просто соблюдения здорового питания, многие люди предпочитают есть различные салаты, используя сезонные овощи, фрукты и другие продукты. Кроме того, широко распространено мнение, что употребление сырых овощей связано с употреблением большего количества необработанных, цельных продуктов, которые могут помочь снизить риск некоторых заболеваний и обеспечить больше энергии. Но, оказывается, не все из них предназначены для употребления в сыром виде, поскольку могут быть вредными для здоровья. Об этом пишет Health Shots.

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Диетолог Дипика Джаясвал говорит, что употребление этих овощей в сыром виде может привести к проблемам с пищеварением и подвергнуть вас риску заражения вредными бактериями.

Почему есть сырые овощи вредно?

Фото: Anna Shvets: Pexels

Хотя сырые овощи привычное дело в салатах и закусках, они могут негативно повлиять на ваше здоровье. Некоторые овощи, например, картофель и баклажаны, содержат токсины, такие как соланин, которые устраняются при приготовлении. Эксперт подчеркивает, что сырые овощи также могут содержать вредные бактерии, такие как кишечная палочка в шпинате или яйца ленточных червей, которые могут вызвать инфекцию и проблемы с пищеварением. Приготовление не только нейтрализует эти риски, но и улучшит вкус и облегчит переваривание.

Картофель

Сырой картофель содержит соланин, природный токсин, который может быть вредным при употреблении в больших количествах. Это может привести к желудочно-кишечным проблемам: рвоте, диарее и боли в животе. Приготовление картофеля при высоких температурах разрушает соланин, что делает его безопасным для употребления в пищу. Кроме того, сырой картофель может быть трудным для переваривания и вызывать дискомфорт, вздутие живота или спазмам желудка.

Баклажаны

Фото: Freepik

Как и картофель, баклажаны содержат соланин, который при употреблении в сыром виде может вызвать тошноту, рвоту и другие проблемы с пищеварением. Приготовление баклажанов не только удаляет соланин, но и улучшает их вкус и текстуру. Популярными способами приготовления баклажанов являются гриль, запекание или тушение.

Шпинат

"Шпинат, несмотря на свою питательную ценность, иногда может содержать бактерии кишечной палочки, что приводит к болям в желудке и другим проблемам с пищеварением. Приготовление шпината предотвращает рост бактерий кишечной палочки, а также высвобождает больше питательных веществ, которые организм может усвоить", — говорит Джаясвал.

Брокколи

Фото: Freepik

Несмотря на то, что брокколи крайне питательна, она легче переваривается, а ее питательные вещества лучше усваиваются при приготовлении. Слегка приготовленная на пару или обжаренная брокколи сохраняет свою пищевую ценность, а также снижает риск возникновения проблем с пищеварением, таких как газы и вздутие живота. Однако ее все же можно употреблять в сыром виде, но в небольших количествах.

Стручковый перец

Иногда стручковый перец может содержать в семенах нежелательные элементы, такие как химические остатки удобрений или яйца ленточных червей. Приготовление перца помогает уменьшить эти остатки, что делает его безопасным для употребления.

Брюссельская капуста

Хотя брюссельская капуста — это богатый питательными веществами овощ, приготовление облегчает ее переваривание. Запекание или обжаривание брюссельской капусты не только улучшает ее вкус, но и облегчает нагрузку на желудок.

Напомним, овощи считаются основным продуктом любой сбалансированной диеты, но некоторые из них потенциально могут способствовать образованию жира на животе.

Ранее Фокус писал о том, что эти 5 овощей нельзя чистить, чтобы не потерять их пользу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.