Будьте обережні: 5 овочів, які в жодному разі не можна їсти сирими

Овочі задовольняють потреби організму в багатьох поживних речовинах, але все може піти не так, якщо ви вживаєте їх неправильно. Є овочі, які ніколи не слід їсти сирими.

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Коли справа доходить до зниження ваги або просто дотримання здорового харчування, багато людей вважають за краще їсти різні салати, використовуючи сезонні овочі, фрукти й інші продукти. Широко поширена думка, що вживання сирих овочів пов'язане зі вживанням більшої кількості необроблених, цільних продуктів, які можуть допомогти знизити ризик деяких захворювань і забезпечити більше енергії. Але, виявляється, не всі з них призначені для вживання в сирому вигляді, оскільки можуть бути шкідливими для здоров'я. Про це пише Health Shots.

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Дієтологиян Діпіка Джаясвал каже, що вживання цих овочів у сирому вигляді може призвести до проблем із травленням і піддати вас ризику зараження шкідливими бактеріями.

Чому їсти сирі овочі шкідливо?

Фото: Anna Shvets: Pexels

Хоча сирі овочі — звична справа в салатах і закусках, вони можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Деякі овочі, наприклад, картопля та баклажани, містять токсини, такі як соланін, що усуваються під час приготування. Експертка підкреслює, що сирі овочі також можуть містити шкідливі бактерії, такі як кишкова паличка в шпинаті або яйця стрічкових черв'яків, що можуть спричинити інфекцію та проблеми з травленням. Приготування не тільки нейтралізує ці ризики, а й поліпшить смак і полегшить перетравлення.

Картопля

Сира картопля містить соланін, природний токсин, який може бути шкідливим у разі вживання у великих кількостях. Це може призвести до шлунково-кишкових проблем: блювоти, діареї та болю в животі. Приготування картоплі за високих температур руйнує соланін, що робить її безпечною для вживання в їжу. Сира картопля може бути важкою для перетравлення та спричиняти дискомфорт, здуття живота або спазми шлунка.

Баклажани

Фото: Freepik

Як і картопля, баклажани містять соланін, який у разі вживання в сирому вигляді може спричинити нудоту, блювоту й інші проблеми з травленням. Приготування баклажанів не тільки видаляє соланін, а й покращує їхній смак і текстуру. Популярними способами приготування баклажанів є гриль, запікання або тушкування.

Шпинат

"Шпинат, попри свою поживну цінність, іноді може містити бактерії кишкової палички, що призводить до болю в шлунку й інших проблем із травленням. Приготування шпинату запобігає росту бактерій кишкової палички, а також вивільняє більше поживних речовин, які організм може засвоїти", — каже Джаясвал.

Броколі

Фото: Freepik

Броколі — вкрай поживна, вона легше перетравлюється, а її поживні речовини краще засвоюються під час приготування. Злегка приготована на парі або обсмажена броколі зберігає свою харчову цінність, а також знижує ризик виникнення проблем із травленням, таких як гази та здуття живота. Однак її все ж можна вживати в сирому вигляді, але в невеликих кількостях.

Стручковий перець

Іноді стручковий перець може містити в насінні небажані елементи, такі як хімічні залишки добрив або яйця стрічкових черв'яків. Приготування перцю допомагає зменшити ці залишки, що робить його безпечним для вживання.

Брюссельська капуста

Хоча брюссельська капуста — це багатий на поживні речовини овоч, приготування полегшує її перетравлення. Запікання або обсмажування брюссельської капусти не тільки покращує її смак, а й полегшує навантаження на шлунок.

Нагадаємо, овочі вважаються основним продуктом будь-якої збалансованої дієти, але деякі з них потенційно можуть сприяти утворенню жиру на животі.

Раніше Фокус исав про те, що ці 5 овочів не можна чистити, щоб не втратити їхню користь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.