Жити, як в Греції: дослідження середземноморської дієти дало неочікувані результати

Упродовж 25 років вчені досліджували вплив середземноморської дієти на жінок та виявили, що вона зменшує ризик смертності на 23%. Проте це не єдиний плюс, про який дізналися дослідники.

Related video

Нещодавнє дослідження висвітлило значні переваги середземноморської дієти на рівень смертності жінок середнього віку. Вчені виявили, що дотримання дієти, багатої на рибу, бобові, овочі, горіхи та цільнозернові, призвело до 23-відсоткового зниження ризику смерті від усіх причин, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні взяли участь понад 25 000 учасниць із середнім віком 55 років, які ретельно відстежували харчові звички та показники здоров'я. Жінок впродовж 25 років регулярно оцінювали на предмет дотримання дієти, і ті, хто суворо її дотримувався, мали суттєве зниження ризику смертності.

Ця дієта, поширена в середземноморських країнах, таких як Греція, Італія та Іспанія, вже давно асоціюється з різними перевагами для здоров'я. Дослідження, проведене Гарвардським університетом, вирізняється великим розміром вибірки та тривалістю.

На початку учасники надали детальну інформацію про свій раціон, стан здоров'я та фізичні параметри. Їхнє дотримання дієти оцінювалося за шкалою від нуля до дев'яти, де вищі бали свідчили про краще дотримання.

Протягом дослідження учасники періодично заповнювали анкети про стан здоров'я, а їхні бали базувалися на споживанні дев'яти ключових компонентів раціону, включаючи високе споживання овочів (за винятком картоплі), фруктів, горіхів, цільних злаків, риби та мононенасичених жирів.

Бали віднімалися за підвищене споживання червоного та переробленого м'яса, а помірне вживання алкоголю приносило додаткові бали. Учасників поділили на три групи: низька прихильність (бали 0-3), середня прихильність (бали 4-5) та висока прихильність (бали 6-9).

За 25 років зареєстровано 3 879 смертей, зокрема 935 від серцево-судинних захворювань і 1 531 від раку. Жінки з високими показниками прихильності мали на 23% менше шансів померти від усіх причин, тоді як жінки з середніми показниками мали на 16% нижчий ризик.

Дослідники відзначили, що зниження ризику смертності можна частково пояснити поліпшенням кардіометаболічних факторів ризику, включаючи біомаркери, пов'язані з метаболізмом, запаленням, інсулінорезистентністю та індексом маси тіла (ІМТ).

Водночас переваги середземноморської дієти не обмежуються здоров'ям серця і контролем ваги. Попереднє дослідження 2016 року, показало, що люди, які дотримуються цієї дієти, живуть приблизно на чотири з половиною роки довше, ніж ті, хто її не дотримується.

Важливо

Страви з Таємної вечері: вчені виявили, що пили Ісус та його учні на вирішальній трапезі

Середземноморська дієта, розроблена, щоб бути одночасно приємною і простою, орієнтована на високе споживання овочів і фруктів, зменшення споживання червоного м'яса і включення здорових жирів, таких як оливкова олія першого холодного віджиму, горіхи та авокадо.

Вона також включає фізичні вправи в свої рекомендації, що відображає активний спосіб життя населення Середземномор'я, особливо в "блакитних зонах", таких як Сардинія, Італія, та Ікарія, Греція.

Раніше Фокус писав про те, як багато людей чують внутрішній голос, коли читають подумки. Виявилося, що це явище має свої особливості.

Також ми розповідали про те, чому зварити яйце на вершині Евересту є практично неможливим завданням. Проблема ховається в атмосферному тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.