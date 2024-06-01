Жить, как в Греции: исследование средиземноморской диеты дало неожиданные результаты

В течение 25 лет ученые исследовали влияние средиземноморской диеты на женщин и обнаружили, что она уменьшает риск смертности на 23%. Однако это не единственный плюс, о котором узнали исследователи.

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Недавнее исследование осветило значительные преимущества средиземноморской диеты на уровень смертности женщин среднего возраста. Ученые обнаружили, что соблюдение диеты, богатой рыбой, бобовыми, овощами, орехами и цельнозерновыми, привело к 23-процентному снижению риска смерти от всех причин, пишет Daily Mail.

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В исследовании приняли участие более 25 000 участниц со средним возрастом 55 лет, которые тщательно отслеживали пищевые привычки и показатели здоровья. Женщин в течение 25 лет регулярно оценивали на предмет соблюдения диеты, и те, кто строго ее придерживался, имели существенное снижение риска смертности.

Эта диета, распространенная в средиземноморских странах, таких как Греция, Италия и Испания, уже давно ассоциируется с различными преимуществами для здоровья. Исследование, проведенное Гарвардским университетом, отличается большим размером выборки и продолжительностью.

В начале участники предоставили подробную информацию о своем рационе, состоянии здоровья и физических параметрах. Их соблюдение диеты оценивалось по шкале от нуля до девяти, где более высокие баллы свидетельствовали о лучшем соблюдении.

В течение исследования участники периодически заполняли анкеты о состоянии здоровья, а их баллы базировались на потреблении девяти ключевых компонентов рациона, включая высокое потребление овощей (за исключением картофеля), фруктов, орехов, цельных злаков, рыбы и мононенасыщенных жиров.

Баллы вычитались за повышенное потребление красного и переработанного мяса, а умеренное употребление алкоголя приносило дополнительные баллы. Участников разделили на три группы: низкая приверженность (баллы 0-3), средняя приверженность (баллы 4-5) и высокая приверженность (баллы 6-9).

За 25 лет зарегистрировано 3 879 смертей, в том числе 935 от сердечно-сосудистых заболеваний и 1 531 от рака. Женщины с высокими показателями приверженности имели на 23% меньше шансов умереть от всех причин, тогда как женщины со средними показателями имели на 16% более низкий риск.

Исследователи отметили, что снижение риска смертности можно частично объяснить улучшением кардиометаболических факторов риска, включая биомаркеры, связанные с метаболизмом, воспалением, инсулинорезистентностью и индексом массы тела (ИМТ).

В то же время преимущества средиземноморской диеты не ограничиваются здоровьем сердца и контролем веса. Предыдущее исследование 2016 года, показало, что люди, которые придерживаются этой диеты, живут примерно на четыре с половиной года дольше, чем те, кто ее не придерживается.

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Средиземноморская диета, разработанная, чтобы быть одновременно приятной и простой, ориентирована на высокое потребление овощей и фруктов, уменьшение потребления красного мяса и включение здоровых жиров, таких как оливковое масло первого холодного отжима, орехи и авокадо.

Она также включает физические упражнения в свои рекомендации, что отражает активный образ жизни населения Средиземноморья, особенно в "голубых зонах", таких как Сардиния, Италия, и Икария, Греция.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.