Услышать внутреннего собеседника: как много людей слышат голос, когда читают мысленно

Учёные исследовали феномен внутреннего читающего голоса и узнали, что он есть у подавляющего большинства людей. Однако это не всё, что они узнали: оказывается, есть множество различных нюансов того, как именно звучит внутренний голос у разных людей.

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Замечали ли вы когда-нибудь голос в вашей голове, что пересказывает слова, которые вы читаете? Оказывается, большинство людей испытывают "внутренний читающий голос" (IRV, inner reading voice), когда читают, пишет IFLScience.

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Это означает, что когда вы читаете, то можете слышать слова, что произносите мысленно, так, будто кто-то читает их вам. Исследования показали, что около 82,5% людей имеют такой опыт, и эти внутренние голоса часто звучат как настоящая речь с четкими характеристиками, такими как идентичность, пол, высота, громкость и эмоциональный тон.

Исследование IRV проводила, в частности, профессор Рувани Вильхауэр из Нью-Йоркского университета. Она начала с изучения опыта чтения, которым люди делятся в Интернете, и обнаружила, что многие люди слышат голос во время чтения.

Для некоторых это их собственный голос, тогда как другие могут слышать разные голоса в зависимости от содержания. Например, читая диалог, они могут слышать голоса разных персонажей или внутренне имитировать голос человека, написавшего письмо.

В другом исследовании Вильхауэр использовала анкеты для дальнейшего изучения этого явления, в котором приняли участие 570 респондентов. Около 80% из них сообщили, что всегда или иногда слышат IRV.

Интересно, что 34,2% слышали этот голос каждый раз, когда читали, 45% слышали его часто, а 19% могли включать или выключать его по желанию. Более того, почти три четверти из тех, кто имеет IRV, могли контролировать определенные его аспекты, например, выбирать, чей голос они слышат, или регулировать громкость.

Еще одним интересным открытием является то, что люди часто слышат свой внутренний голос с собственным акцентом, который может влиять на то, как они интерпретируют текст.

Например, стихи и рифмы могут звучать по-разному в зависимости от того, как определенные гласные произносятся внутри, так же, как разговорные акценты могут менять ощущение от выступлений устной речи.

Существует также тема внутренних монологов, которая связана с более широкой идеей того, как мы думаем. Некоторые люди постоянно проговаривают свои мысли внутренне, в то время как другие не так часто используют слова для обработки своих мыслей.

Эта разница в стилях внутреннего мышления не была широко изучена, вероятно, потому, что многие люди считают, что все мыслят так же, как они, и поэтому она не привлекала к себе много внимания ученых.

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Это исследование проливает свет на общий, но разнообразный опыт, который люди получают во время чтения и мышления. Понимание этих различий может помочь нам оценить разнообразие того, как мы обрабатываем информацию и взаимодействуем с окружающим миром.

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