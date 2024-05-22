Почути внутрішнього співрозмовника : як багато людей чують голос, коли читають подумки

Учені дослідили феномен внутрішнього читаючого голосу та дізналися, що він є у переважної більшості людей. Проте це не все, що вони дізналися: виявляється, є безліч різних нюансів того, як саме звучить внутрішній голос у різних людей.

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Чи помічали ви коли-небудь голос у вашій голові, який переказує слова, які ви читаєте? Виявляється, більшість людей відчувають "внутрішній читаючий голос" (IRV, inner reading voice), коли читають, пише IFLScience.

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Це означає, що коли ви читаєте, то можете чути слова, які вимовляєте подумки, так, ніби хтось читає їх вам. Дослідження показали, що близько 82,5% людей мають такий досвід, і ці внутрішні голоси часто звучать як справжнє мовлення з чіткими характеристиками, такими як ідентичність, стать, висота, гучність та емоційний тон.

Дослідження IRV проводила, зокрема, професорка Рувані Вільхауер з Нью-Йоркського університету. Вона почала з вивчення досвіду читання, яким люди діляться в Інтернеті, і виявила, що багато людей чують голос під час читання.

Для деяких це їхній власний голос, тоді як інші можуть чути різні голоси залежно від змісту. Наприклад, читаючи діалог, вони можуть чути голоси різних персонажів або внутрішньо імітувати голос людини, яка написала листа.

В іншому дослідженні Вільхауер використовувала анкети для подальшого вивчення цього явища, в якому взяли участь 570 респондентів. Близько 80% з них повідомили, що завжди або іноді чують IRV.

Цікаво, що 34,2% чули цей голос щоразу, коли читали, 45% чули його часто, а 19% могли вмикати або вимикати його за бажанням. Ба більше, майже три чверті з тих, хто має IRV, могли контролювати певні його аспекти, наприклад, обирати, чий голос вони чують, або регулювати гучність.

Ще одним цікавим відкриттям є те, що люди часто чують свій внутрішній голос з власним акцентом, який може впливати на те, як вони інтерпретують текст.

Наприклад, вірші та рими можуть звучати по-різному залежно від того, як певні голосні вимовляються всередині, так само, як розмовні акценти можуть змінювати відчуття від виступів усного мовлення.

Існує також тема внутрішніх монологів, яка пов'язана з ширшою ідеєю того, як ми думаємо. Деякі люди постійно проговорюють свої думки внутрішньо, в той час як інші не так часто використовують слова для обробки своїх думок.

Ця різниця у стилях внутрішнього мислення не була широко вивчена, ймовірно, тому, що багато людей вважають, що всі мислять так само, як вони, і тому вона не привертала до себе багато уваги науковців.

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Це дослідження проливає світло на спільний, але різноманітний досвід, який люди отримують під час читання та мислення. Розуміння цих відмінностей може допомогти нам оцінити розмаїття того, як ми обробляємо інформацію та взаємодіємо з навколишнім світом.

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