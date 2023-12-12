Тоня Матвиенко впервые после смерти матери назвала причину

Тоня Матвиенко впервые откровенно рассказала о смерти мамы и последних месяцах ее жизни в больнице.

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Тоня Матвиенко впервые после смерти мамы, народной артистки Нины Метрофановны Матвиенко, рассказала о ее борьбе с болезнью. Откровенное интервью с Тоней опубликовало издание ViVa.

Тоня призналась, что мама два месяца провела в больнице, а началось все еще в начале августа. Однажды, а именно 8 августа, Нина Митрофановна вышла из комнаты и пожаловалась на сильные боли в животе. Состояние резко ухудшилось, поэтому семья срочно вызвала скорую, которая экстренно госпитализировала певицу.

Как впоследствии выяснилось Нина Матвиенко уже четыре года была больной. Очевидно речь идет о раке, как ранее рассказывал муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян. Сама певица в интервью не озвучивает полного диагноза, однако дает понять, что речь идет о раке.

Как выяснилось Нина Митрофановна ничего не знала о болезни, поэтому для нее это было шоком. Тоня признается, что мама всю жизнь боялась померять именно от этой болезни.

И хоть Тоня не назвала точного диагноза мамы, она обратилась ко всем людям, которым за 40 лет и призвала каждый год проходить обследование организма, ведь на ранних стадиях рак можно вылечить и жить с ним еще много лет.

Из-за критического состояния организма врачи приняли решение оставить народную артистку в больнице, где она пробыла ровно два месяца. Уже 8 октября сердце народной артистки остановилось.

Тоня также отметила, что Нина Матвиенко очень скучала по дому, поэтому ее родни каждый день наведывались к ней и выходили на прогулки.

После смерти Нины Матвиенко ее гроб привезли домой, поскольку певица очень скучала по нему пока была в больнице.

Напомним, зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян назвал причину смерти певицы. Арсен Мирзоян признался, каким был последний разговор с Ниной Матвиенко.