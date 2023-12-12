Тоня Матвієнко вперше після смерті матері назвала причину

Тоня Матвієнко вперше відверто розповіла про смерть мами та останні місяці її життя у лікарні.

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Тоня Матвієнко вперше після смерті мами, народної артистки Ніни Метрофанівни Матвієнко, розповіла про її боротьбу з хворобою. Відверте інтерв’ю з Тонею опублікувало видання ViVa.

Тоня зізналася, що мама два місяці провела в лікарні, а почалося все ще на початку серпня. Одного дня, а саме 8 серпня, Ніна Митрофанівна вийшла з кімнати і поскаржилася на сильні болі у животі. Стан різко погіршився, тому родина терміново викликала швидку, яка екстрено госпіталізувала співачку.

Як згодом з’ясувалося Ніна Матвієнко вже чотири роки була хворою. Вочевидь мова йде про рак, як раніше розповідав чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян. Сама співачка в інтерв’ю не озвучує повного діагнозу, однак дає зрозуміти, що мова йде про рак.

Як з’ясувалося Ніна Митрофанівна нічого не знала про хворобу, тому для неї це було шоком. Тоня зізнається, що мама все життя боялася помери саме від цієї хвороби.

І хоч Тоня не назвала точного діагнозу мами, вона звернулася до всіх людей, яким за 40 років і закликала кожного року проходити обстеження організму, адже на ранніх стадіях рак можна вилікувати і жити з ним ще багато років.

Через критичний стан організму лікарі прийняли рішення залишити народну артистку у лікарні, де вона пробула рівно два місяці. Вже 8 жовтня серце народної артистки зупинилося.

Тоня також відзначила, що Ніна Матвієнко дуже сумувала за домом, тому її рідіні кожного дня навідувалися до неї і виходили на прогулянки.

Після смерті Ніни Матвієнко її труну привезли додому, оскільки співачка дуже сумувала за ним поки була у лікарні.

Нагадаємо, зять Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян назвав причину смерті співачки. Арсен Мірзоян зізнався, якою була остання розмова з Ніною Матвієнко.