Как понять, что у вас дефицит витамина D? 6 важных сигналов организма

Низкий уровень этого витамина встречается чаще, чем вы думаете. И важно вовремя это обнаружить, чтобы восполнить дефицит и сохранить здоровье.

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Воздействие солнца является самым простым способом стимулировать выработку витамина D в организме. Однако, зимой холодно и облачно, мы меньше времени проводим на открытом воздухе, поэтому вероятнее всего, запасы витамина D в организме будут малы. Какие симптомы помогут понять, что уровень этого важного витамина в вашем организме критичен? Об этом пишет VOGUE Italia.

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Витамин D играет важную роль в различных метаболических процессах: он необходим для укрепления костей, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, а также помогает уменьшить воспаление и контролировать инфекции.

С дефицитом витамина D связаны рахит, остеопороз, остеомаляция, гипертония, диабет, фибромиалгия и неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз.

Чтобы точно понять, есть ли у вас дефицит витамина D, желательно сдать анализ крови, однако существуют симптомы, которые могут стать тревожными звоночками и сразу указать на наличие дефицита.

Усталость

Фото: Freepik

Одним из наиболее распространенных симптомов тяжелого дефицита витамина D является чувство хронической усталости. Однако будьте осторожны, чтобы не спутать этот симптом с избытком витамина D. На самом деле происходит и обратное: когда у вас слишком много витамина D, вы также можете испытывать периодическую усталость. По этой причине прием пищевых добавок с витамином D всегда должен осуществляться под наблюдением врача и под контролем анализов крови.

Боль и мышечная слабость

Некоторые исследования показали корреляцию между частыми мышечными болями и слабостью и дефицитом витамина D. Если у вас возникают подобные приступы и вы не можете понять причину, проконсультируйтесь со своим врачом.

Боль в костях или суставах

Из-за серьезного дефицита витамина D, который необходим организму для усвоения кальция, могут появиться симптомы, связанные с болью в костях и суставах, а также их большей ломкостью.

Выпадение волос

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Витамин D необходим для здоровья и красоты ваших волос, а также для ускорения роста волос. Дефицит может вызвать выпадение волос и замедление их роста, поскольку останавливает жизненный цикл фолликула. Алопецию (полная потеря волос и волос на теле) также связывают с недостаточностью этого витамина. Однако все же чаще всего выпадение волос связано с генетическими и гормональными причинами.

Частые болезни

Дефицит витамина D связан со слабой иммунной системой. По этой причине, если вы часто болеете и не понимаете причину, проверьте уровень витамина D в организме.

Депрессия, тревога, перемены настроения

Хотя нет исследований, напрямую связывающих витамин D с депрессией, либо как причину его дефицита, либо как средство от депрессии при правильном уровне витамина, для научного сообщества ясно, что организму с дефицитом витамина D приходится работать больше, и это может привести сначала к ощущению усталости, а затем к психическим и гормональным расстройствам.

Если кости не получают необходимого им кальция, а мышцам и соединительной ткани приходится работать больше, чтобы поддерживать скелет, люди могут испытывать усталость даже от привычных дел, и это может со временем влиять на настроение.

Какие продукты есть, чтобы восполнить дефицит

Фото: Freepik

Если солнечные лучи помогают организму синтезировать витамин D3 (холекальциферол), то витамин D2 (эргокальциферол) можно интегрировать с помощью питания. Поэтому добавьте в свой рацион:

жирную рыбу (лосось, тунец, рыба-меч, форель, скумбрия, сельдь, угорь);

яичный желток;

молоко;

масло;

грибы.

Также вы можете найти продукты, обогащенные витамином D, такие, как молоко и йогурт, соевое молоко, различные крупы.

Напомним, эти восемь ранних признаков, которые указывают на то, что вы страдаете от дефицита белка

Ранее Фокус писал о том, что воспользовавшись этими советами, вы сможете оптимизировать потребление витамина D даже зимой, когда из-за туч практически не видно солнца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.