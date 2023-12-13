Як зрозуміти, що у вас дефіцит вітаміну D? 6 важливих сигналів організму

Низький рівень цього вітаміну зустрічається частіше, ніж ви думаєте. І важливо вчасно це виявити, щоб заповнити дефіцит і зберегти здоров'я.

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Сонячне світло є найпростішим способом стимулювати вироблення вітаміну D в організмі. Однак, взимку холодно і хмарно, ми менше часу проводимо на відкритому повітрі, тому найімовірніше, запаси вітаміну D в організмі будуть малі. Які симптоми допоможуть зрозуміти, що рівень цього важливого вітаміну у вашому організмі критичний? Про це пише VOGUE Italia.

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Вітамін D відіграє важливу роль у різних метаболічних процесах: він необхідний для зміцнення кісток, підтримує здоров'я серцево-судинної системи та щитоподібної залози, а також допомагає зменшити запалення та контролювати інфекції.

З дефіцитом вітаміну D пов'язані рахіт, остеопороз, остеомаляція, гіпертонія, діабет, фіброміалгія і неврологічні захворювання, такі як розсіяний склероз.

Щоб точно зрозуміти, чи є у вас дефіцит вітаміну D, бажано здати аналіз крові, проте існують симптоми, що можуть стати тривожними дзвіночками й одразу вказати на наявність дефіциту.

Втома

Фото: Freepik

Одним із найпоширеніших симптомів важкого дефіциту вітаміну D є відчуття хронічної втоми. Однак будьте обережні, щоб не сплутати цей симптом із надлишком вітаміну D. Насправді відбувається і зворотне: коли у вас занадто багато вітаміну D, ви також можете відчувати періодичну втому. З цієї причини приймання харчових добавок з вітаміном D завжди має здійснюватися під наглядом лікаря і під контролем аналізів крові.

Біль і м'язова слабкість

Деякі дослідження показали кореляцію між частими м'язовими болями і слабкістю та дефіцитом вітаміну D. Якщо у вас виникають подібні напади і ви не можете зрозуміти причину, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Біль у кістках або суглобах

Через серйозний дефіцит вітаміну D, який необхідний організму для засвоєння кальцію, можуть з'явитися симптоми, пов'язані з болем у кістках і суглобах, а також їхньою більшою ламкістю.

Випадіння волосся

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Вітамін D необхідний для здоров'я і краси вашого волосся, а також для прискорення його росту. Дефіцит може спричинити випадіння волосся та уповільнення його росту, оскільки зупиняє життєвий цикл фолікула. Алопецію (повна втрата волосся і волосся на тілі) також пов'язують із недостатністю цього вітаміну. Проте все ж найчастіше випадіння волосся пов'язане з генетичними та гормональними причинами.

Часті хвороби

Дефіцит вітаміну D пов'язаний зі слабкою імунною системою. З цієї причини, якщо ви часто хворієте і не розумієте причину, перевірте рівень вітаміну D в організмі.

Депресія, тривога, зміни настрою

Хоча немає досліджень, які б безпосередньо пов'язували вітамін D з депресією, або як причину його дефіциту, або як засіб від депресії за правильного рівня вітаміну, для наукового співтовариства ясно, що організму з дефіцитом вітаміну D доводиться працювати більше, і це може призвести спочатку до відчуття втоми, а потім до психічних та гормональних розладів.

Якщо кістки не отримують необхідного їм кальцію, а м'язам і сполучній тканині доводиться працювати більше, щоб підтримувати скелет, люди можуть відчувати втому навіть від звичних справ, і це може з часом впливати на настрій.

Які продукти їсти, щоб заповнити дефіцит

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Якщо сонячні промені допомагають організму синтезувати вітамін D3 (холекальциферол), то вітамін D2 (ергокальциферол) можна інтегрувати за допомогою харчування. Тому додайте до свого раціону:

жирну рибу (лосось, тунець, риба-меч, форель, скумбрія, оселедець, вугор);

яєчний жовток;

молоко;

масло;

гриби.

Також ви можете знайти продукти, збагачені вітаміном D, такі, як молоко і йогурт, соєве молоко, різні крупи.

Нагадаємо, ці вісім ранніх ознак, які вказують на те, що ви страждаєте від дефіциту білка

Раніше Фокус писав про те, що скориставшись цими порадами, ви зможете оптимізувати споживання вітаміну D навіть взимку, коли через хмари практично не видно сонця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.