Муж Скарлетт Йоханссон признался, что смотрит ее фильмы только с алкоголем

Комик пошутил, что может наслаждаться картинами своей возлюбленной только с алкогольными напитками.

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41-летний американский комик и сценарист Колин Джост пошутил, что наслаждается фильмами своей жены Скарлетт Йоханссон, 39, только с алкоголем. Об этом пишет Page Six.

"Теперь в штате Нью-Йорк разрешено продавать алкогольные напитки в кинотеатрах, поэтому я наконец-то могу наслаждаться маленькими художественными фильмами моей жены", — сказал возлюбленный звезды "Черной вдовы" во время одного комедийного шоу.

"Я шучу, дорогая, я люблю все твои фильмы, и если ты спросишь меня, ты даже лучше "Черная вдова", чем Коретта Скотт Кинг", — сказал он о жене покойного Мартина Лютера Кинга.

Вышеназванная картина — американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о супергероине Черной вдове.

Скарлетт Йоханссон с мужем Фото: Getty Images

Актриса и ее избранник поженились в октябре 2020 и являются родителями двухлетнего сына Космо. У Йоханссон также есть восьмилетняя наследница Роуз от брака с журналистом Роменом Дориаком (2014-2017). А до этого знаменитость была в браке с Райаном Рейнольдсом (2008-2011).

Скарлетт Йоханссон с мужем Фото: Getty Images

Звездная пара держит свою личную жизнь подальше от внимания публики, редко комментируя свои отношения.

Напомним, Скарлетт Йоханссон заметили на свидании с Колином Джостом.

Также Фокус писал о воспоминаниях Скарлетт Йоханссон относительно брака с Райаном Рейнольдсом.