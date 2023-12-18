Высокий уровень холестерина: 8 продуктов, которых нужно избегать зимой

Контролируйте уровень холестерина этой зимой, следя за своим рационом питания. Есть некоторые зимние продукты, которых следует избегать, так как они могут повысить уровень холестерина.

Related video

Холестерин крайне важен для правильного функционирования организма, но слишком большое его количество может быть вредным, поскольку высокий уровень холестерина, также известный как гиперхолестеринемия, может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта. Еда играет важную роль в снижении уровня холестерина. Но есть некоторые продукты, которые могут повысить его уровень. Об этом пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Многие факторы могут способствовать повышению уровня холестерина, включая питание, образ жизни и генетику. Зима не является прямой причиной высокого уровня холестерина, говорит кардиолог доктор Симми Маноча . Однако в холодные месяцы становится сложнее соблюдать здоровую диету и заниматься спортом, что и приводит к повышению уровня холестерина.

Когда температура падает, вам хочется есть больше жареных блюд и продуктов, богатых углеводами, чтобы согреться. Несмотря на то, что большинство этих продуктов доступны в течение всего года, люди, как правило, едят их больше зимой. Вот список зимних продуктов, которые могут привести к повышению уровня холестерина.

Гхи

Фото: Getty Images

Гхи — считается ценным продуктом в здоровом питании. Хотя он придает пище вкус, текстуру и аромат, он также содержит много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина, если употреблять их в избытке и без регулярных физических упражнений, говорит эксперт.

Сливочное масло

В горячих блюдах часто используют сливочное масло, которое может повысить уровень холестерина. Сливочное масло также имеет высокое содержание насыщенных жиров.

Красное мясо

Зимой люди часто предпочитают красное мясо из-за его согревающего эффекта. Однако в нем много насыщенных жиров и холестерина, что может привести к проблемам с сердцем, говорит доктор Маноча.

Жареные блюда

Жареные закуски, такие как самса, нагетсы, — очень популярны, однако эти блюда содержат большое количество трансжиров, которые влияют на уровень холестерина.

Сладости

Фото: Freepik

Зима — это время праздников, таких как Рождество и Новый год, где сладости являются неотъемлемой частью празднования. Но в сладостях много сахара и трансжиров, что может повысить уровень холестерина.

Калорийные супы

Суп – полезный вариант зимнего обеда. Но если вы будете есть слишком жирные сливочные супы, то это не принесет пользы вашему здоровью, так как они очень калорийны и могут влиять на уровень холестерина.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко в последнее время очень популярно и используется во многих блюдах, как альтернатива цельному коровьему молоку. Однако в нем много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина.

Белый рис

Фото: Getty Images

Зимой хочется теплых пряных и сытных блюд, поэтому рис — идеальный вариант. Но в рисе много углеводов, поэтому при регулярном употреблении он может повысить уровень холестерина.

Что есть, чтобы снизить уровень холестерина?

Если вы хотите снизить уровень холестерина, то вам могут помочь некоторые продукты.:

овсянка;

орехи, например, миндаль или грецкие орехи;

фрукты и овощи, например, апельсины и шпинат;

жирная рыба, например лосось или тунец;

отдавайте предпочтение продуктам, приготовленным из цельного зерна, например цельнозерновому хлебу.

Помимо здорового питания, контролировать уровень холестерина помогут регулярные занятия спортом, управление стрессом с помощью медитации или йоги, достаточный сок и отказ от вредных привычек.

Напомним, диетологи назвали 5 сухофруктов, которые помогут контролировать уровень холестерина.

Ранее Фокус писал о том, что важно ограничить потребление продуктов, которые могут привести к резкому повышению уровня холестерина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.