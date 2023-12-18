Високий рівень холестерину: 8 продуктів, яких потрібно уникати взимку

Контролюйте рівень холестерину цієї зими, стежачи за своїм раціоном харчування. Є деякі зимові продукти, яких слід уникати, оскільки вони можуть підвищити рівень холестерину.

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Холестерин надзвичайно важливий для правильного функціонування організму. Але занадто велика його кількість може бути шкідливою, оскільки високий рівень холестерину, також відомий як гіперхолестеринемія, може збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту. Їжа відіграє важливу роль у зниженні рівня холестерину. Але є деякі продукти, які можуть, навпаки, підвищити його рівень. Про це пише Health Shots.

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Багато факторів можуть сприяти підвищенню рівня холестерину, включно з харчуванням, способом життя й генетикою. Зима — це не пряма причина високого рівня холестерину, каже кардіологиня Сіммі Маноча . Однак у холодні місяці стає складніше дотримуватися здорової дієти й займатися спортом, що й призводить до підвищення рівня холестерину.

Коли температура падає, вам хочеться їсти більше смажених страв і продуктів, багатих на вуглеводи, щоб зігрітися. Попри те, що більшість цих продуктів доступні протягом усього року, люди, як правило, їдять їх більше взимку. Ось список зимових продуктів, які можуть призвести до підвищення рівня холестерину.

Гхі

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Гхі вважається цінним продуктом у здоровому харчуванні. Хоча він надає їжі смаку, текстури й аромату, він також містить багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину, якщо вживати їх у надлишку та без регулярних фізичних вправ, каже експертка.

Вершкове масло

У гарячих стравах часто використовують вершкове масло, яке може підвищити рівень холестерину. Вершкове масло також має високий вміст насичених жирів.

Червоне м'ясо

Узимку люди часто віддають перевагу червоному м'ясу через його зігрівальний ефект. Однак у ньому багато насичених жирів і холестерину, що може призвести до проблем із серцем, каже лікарка Маноча.

Смажені страви

Смажені закуски, такі як самса, нагетси, — дуже популярні, проте ці страви містять велику кількість трансжирів, які впливають на рівень холестерину.

Солодощі

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Зима — це час свят, таких як Різдво та Новий рік, де солодощі є невід'ємною частиною святкування. Але в солодощах багато цукру та трансжирів, що може підвищити рівень холестерину.

Калорійні супи

Суп — корисний варіант зимового обіду. Але якщо ви їстимете надто жирні вершкові супи, то це не принесе користі вашому здоров'ю, оскільки вони дуже калорійні та можуть впливати на рівень холестерину.

Кокосове молоко

Кокосове молоко останнім часом дуже популярне та використовується в багатьох стравах як альтернатива цільному коров'ячому молоку. Однак у ньому багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину.

Білий рис

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Узимку хочеться теплих пряних і поживних страв, тому рис — ідеальний варіант. Але в рисі багато вуглеводів, тому за регулярного вживання він може підвищити рівень холестерину.

Що їсти, аби знизити рівень холестерину?

Якщо ви хочете знизити рівень холестерину, то вам можуть допомогти такі продукти:

вівсянка;

горіхи, наприклад, мигдаль або волоські горіхи;

фрукти й овочі, наприклад, апельсини та шпинат;

жирна риба, наприклад лосось або тунець;

віддавайте перевагу продуктам, приготованим із цільного зерна, наприклад цільнозерновому хлібу.

Крім здорового харчування, контролювати рівень холестерину допоможуть регулярні заняття спортом, управління стресом за допомогою медитації або йоги, достатній сік і відмова від шкідливих звичок.

Нагадаємо, дієтологи назвали 5 сухофруктів, які допоможуть контролювати рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, що важливо обмежити споживання продуктів, які можуть призвести до різкого підвищення рівня холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.