Дієтологи назвали 5 сухофруктів, які допоможуть контролювати рівень холестерину

Високий рівень холестерину може спровокувати серцево-судинні захворювання. Додайте ці сухофрукти до свого раціону, щоб контролювати його рівень у крові.

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Сухофрукти мають безліч переваг, але чи знаєте ви, що крім усього іншого вони також допомагають контролювати рівень холестерину? Дійсно, включення сухофруктів у свій раціон дасть вам можливість впливати на рівень холестерину, тим самим покращуючи здоров'я серцево-судинної системи. Дієтолог Екта Сінгхвал назвав сухофрукти, які найкраще впораються з цим завданням. Про це пише OnlyMyHealth.

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За даними ВООЗ, підвищений рівень холестерину збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Крім того, одна третина випадків ішемічної хвороби серця в усьому світі може бути також пов'язана з високим рівнем холестерину. За даними HHS Public Access, багато сортів сухофруктів є чудовим джерелом харчових волокон і калію, обидва з яких пов'язані з потенційними перевагами в зниженні рівня ліпідів і зміцненні судин.

Мигдаль

Фото: Pexels

Мигдаль багатий на мононенасичені жири, клітковину та антиоксиданти, які можуть сприяти зниженню рівня холестерину за умови включення до збалансованого раціону. За даними Міждисциплінарного інституту цифрових публікацій (MDPI), додавання мигдалю до раціону продемонструвало не тільки зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину), а й підтримання рівня ліпопротеїнів високої щільності (хорошого холестерину).

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Волоські горіхи

"Волоські горіхи містять жирні кислоти омега-3, які пов'язані з поліпшенням профілю холестерину. Отже, включення невеликої порції волоських горіхів у ваш щоденний раціон може бути корисним", — зазначає Сінгхвал.

Фісташки

Фото: Freepik

Ці горіхи багаті фітостеринами, які допомагають знизити всмоктування холестерину. Жменя фісташок може бути корисним для серця перекусом. Одне з досліджень показало, що включення фісташок як 20% щоденного споживання калорій призводить до помітного підвищення рівня ЛПВЩ ("хорошого" холестерину), а також запобігає окисленню холестерину ЛПНЩ.

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Кешью

Ще один сухофрукт, який може допомогти контролювати рівень холестерину, — це кеш'ю. Ці горіхи містять корисні жири та рослинні стероли, які сприяють здоров'ю серця. Однак не вживайте їх у великих кількостях, оскільки вони досить калорійні.

Родзинки

Фото: Freepik

Доктор Сінгхвал зазначає, що родзинки є гарним джерелом клітковини та антиоксидантів. Включення цього сухофрукта у свій раціон може допомогти контролювати рівень холестерину і поліпшити загальний стан серцево-судинної системи. Ви можете залишити їх сирими або замочити у воді на ніч.

Фініки

За даними MDPI, фініки можуть позитивно впливати на ліпідний профіль, особливо на зниження загального холестерину і підвищення рівня ЛПВЩ, завдяки багатому вмісту поліфенолів.

"Фініки багаті клітковиною і різними поживними речовинами, які підтримують здоров'я серця. Включення їх у свій раціон у помірних кількостях може стати частиною плану харчування, що знижує рівень холестерину", — зазначає дієтолог.

Чорнослив

Фото: Freepik

Ви також можете додати до свого раціону чорнослив, оскільки він містить розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину. Його можна вживати як перекус або додавати до страв як корисний інгредієнт.

"Хоча ці сухофрукти можуть бути частиною дієти, сприятливої для холестерину, загальні фактори способу життя, як-от регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування, необхідні для підтримки оптимального рівня холестерину. Проконсультуйтеся з лікарем для отримання індивідуальної консультації залежно від стану вашого здоров'я", — підсумував доктор Сінгхвал.

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Раніше Фокус писав про те, що важливо обмежити споживання продуктів, які можуть призвести до різкого підвищення рівня холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.