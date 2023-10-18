Топ 5 сухофруктів, які допоможуть підвищити рівень вітаміну B12
Сухофрукти не тільки допоможуть вам замінити солодкі десерти, а й заповнити дефіцит вітаміну B12 в організмі. Ось найкращі та найкорисніші з них.
Вітамін B12 відіграє ключову роль у підтримці рівня енергії, функції мозку та загального здоров'я та самопочуття. Для тих, хто дотримується рослинної дієти або вживає в їжу мало м'яса, отримання достатньої кількості вітаміну B12 може виявитися проблемою. На щастя, природа пропонує смачне рішення — сухофрукти, які багаті на цей незамінний вітамін. Про це пише Onlymyhealth.
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Курага
Курага не тільки може задовольнити вашу потребу в солодкому, а й є чудовим джерелом вітаміну B12. Жменька кураги може зробити значний внесок у щоденну норму вітаміну B12, підтримуючи нервову систему та посилюючи вироблення еритроцитів.
Сушений інжир
Інжир у сушеному вигляді є не тільки багатим джерелом харчових волокон, а й також містить значну кількість вітаміну B12. З'їжте кілька сушених інжирів, щоб насолодитися неповторним смаком й задовольнити свої потреби у вітаміні B12.
Родзинки
Родзинки — натуральні солодощі, сповнені вітамінів і мінералів, включно з вітаміном B12. Додавання родзинок до десертів або пластівців для сніданку може стати смачним доповненням і корисною поживною звичкою.
Фініки
Фініки — це не просто стимулятор енергії, вони також багаті на вітамін B12. Ці натуральні солодощі можна вживати окремо або використовувати в різних рецептах, щоб додати поживної цінності вашим стравам. До слова, фініки є чудовим натуральним підсолоджувачем і легко замінять цукор у ваших десертах.
Чорнослив
Чорнослив добре відомий своїми корисними властивостями для травлення, але багато хто не знає, що він також є хорошим джерелом вітаміну B12. Включення чорносливу до вашого раціону може поліпшити як здоров'я травної системи, так і загальний життєвий тонус.
Незважаючи на те, що всі ці сухофрукти є природним джерелом вітаміну B12, важливо проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем або дієтологом, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, якщо ви не можете схуднути, страждаєте від м'язових болів і погано почуваєтеся, найімовірніше у вас дефіцит вітаміну D.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.