Холестерин не ворог. Дієтологиня розповіла, як знизити "поганий" холестерин

Високий холестерин став буквально панацеєю, від якої люди хочуть позбавитись, змінивши раціон. Та чи дійсно все залежить лише від їжі, Фокусу розповідає дієтологиня Тетяна Кіхтєва.

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Всі знають про існування "хорошого" та "поганого" холестерину, тому турбуються, щоб останній не переважав аби не нашкодити здоров’ю. Часто люди самостійно намагаються знизити холестерин, використовуючи різноманітні напої та дієти. Та чи дійсно це допоможе? Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня, сімейна лікарка, президент Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України Тетяна Кіхтєва розповіла від чого насправді залежить вироблення холестерину в організмі, та які харчові звички допоможуть вам уникнути проблем зі здоров’ям.

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Фото: Freepik

Існують декілька фракцій холестерину: є загальний холестерин, а є фракції, так званого, "хорошого" і "поганого" холестерину. "Хороший" – це ліпопротеїди гарної щільності, "поганий" — ліпопротеїди низької щільності. Ці молекули відрізняються за розміром та складом.

"Поганий холестерин — це великі молекули і, за сприятливих умов, наприклад, якщо є пошкодження ендотелію та інші фактори, то поганий холестерин може забивати судини, викликаючи атеросклероз, що надалі може сприяти розвитку інфарктів, інсультів. "Хороший" холестерин – це маленькі молекули, які у своєму складі містять більше білка, мало тригліцеридів, мало холестерину і, навпаки, він захищає від атеросклерозу та укладнень", — говорить Тетяна Кіхтєва.

Чому підвищується холестерин?

Фото: Freepik

Лікарка зазначає, що 80% холестерину виробляється в нашому організмі, клітинами печінки, кишківника та іншими органами та лише 20% потрапляє з їжею.

"Фактор їжі не є першочерговим. Холестерин може підвищуватись через неправильну роботу печінки, захворювання печінки, через змінення мікрофлори кишківника, через порушення жовчогінної функції та складу жовчі. Крім того, є мутації в генах, коли порушується вироблення холестерину на генетичному рівні, розвивається, так звана, сімейна гіперхолестеринемія. Тоді ми будемо спостерігати у найближчих родичів високий холестерин", — говорить Тетяна Кіхтєва.

Отже, не завжди винуватцем високого холестерину є саме їжа, тому, в першу чергу, потрібно налагодити роботу печінки, кишківника, жовчного міхура і вже додатково працювати з харчуванням.

Знизити холестерин допоможуть овочі

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"Головні кроки, які ви маєте зробити на шляху зниження холестерину, це додати в раціон клітковину. Це можуть бути овочі, фрукти, додатковий нутрицевтик клітковини, наприклад, псиліум, які будуть зв’язувати молекули холестерину і виводити їх з організму. Можна додати омега-3 жирні кислоти, вони допомагають збільшувати "хороший" холестерин і знижувати "поганий". Також є спеціальні лікувальні препарати, які може призначати виключно сімейний лікар або кардіолог, після здачі певних аналізів", — зазначає лікарка.

В раціоні, крім овочів та фруктів, обов’язково мають бути ненасичені жири, які можна отримати з жирної риби, авокадо, рослинних олій, горіхи. Ви маєте робити акцент на зменшенні жирів тваринного походження, а рослинні жири, навпаки, — збільшувати.

Спосіб приготування їжі

Фото: Pixabay

На збільшення рівня холестерину в організмі впливає не лише їжа, а й спосіб її приготування. "Якщо ми смажимо, то це додатковий жир, особливо, якщо смажити на смальці, маслі Гхі та інших тваринних жирах, які містять холестерин. Якщо ж їжа вариться або готується на пару, то кількість використаних жирів зменшується, тим самим ми зменшуємо кількість потрапляння холестерину з їжею", — наголошує дієтологиня.

Насправді холестерин – не ворог, це наш друг. З холестерину виробляються статеві гормони, вітамін D, він бере участь у творенні жовчних кислот, також холестерин є складовою мембран клітин. Тому, якщо спостерігається незначне підвищення холестерину, то не обов’язково його знижувати, особливо це стосується літніх людей. Гірше, коли холестерину мало, це означає, що у вас не вистачатиме гормонів, жиророзчинних вітамінів, тому не поспішайте самостійно примати рішення про зниження холестерину. Перед цим обов’язково потрібно порадитися з лікарем.

Поради дієтолога

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Дотримуйтесь здорового збалансованого харчування, згідно з середземноморською дієтою, яка містить достатню кількість клітковини з овочів та фруктів (28-30 г на день).

Пам’ятайте, що найбільше холестерину міститься в субпродуктах та в жирному м’ясі, тому намагайтесь вживати ці продукти в помірній кількості.

Збагачуйте раціон омега-3 жирними кислотами за рахунок харчових продуктів або харчових добавок.

Додавайте у свій раціон кисломолочні продукти, які допомагатимуть розмножуватися хорошій мікрофлорі в кишківнику, бо від неї теж у великій мірі залежить, чи буде підвищуватись холестерин. Дуже важливо їсти ферментовані та кисломолочні продукти й клітковину.

Будьте активні, займайтесь спортом та підтримуйте здорову вагу.

Нагадаємо, топ-6 поживних напоїв, які допоможуть знизити високий рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, що високий рівень "поганого" холестерину шкідливий для здоров'я, оскільки сприяє утворенню артеріальних бляшок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.