Питание для мозга. Названы продукты, которые сохранят память и когнитивные функции
Пища, которую вы едите, не только играет ключевую роль в вашем здоровье и поддержании здорового веса. Оказывается, питание также является жизненно важным компонентом здоровья вашего мозга. Есть несколько продуктов, улучшающих работу мозга.
"Защищая свой мозг, мы часто думаем о классике: рыба, ягоды, листовая зелень. Но сфера продуктов, полезных для мозга, выходит далеко за рамки этого", — говорит диетолог Крутика Нанавати. Диетолог рассказала о менее известных сезонных продуктах, которые, тем не менее, помогают поддерживать мозг в отличной форме. Это семена тыквы и свекла. Об этом пишет She Finds.
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Тыквенные семечки
Хотя тыква и является осенним овощем, она так хорошо хранится, что можно лакомиться ею до весны. Это же касается и тыквенных семечек, которые можно заготовить впрок, наслаждаясь их вкусом и получая пользу для здоровья.
Тыквенные семечки, по словам Нанавати, могут творить чудеса с вашей памятью и когнитивным здоровьем.
"Эти скромные семена содержат мощные питательные вещества, улучшающие работу мозга", — говорит она. "Богатые цинком, магнием и железом, он поддерживает здоровую функцию нейромедиаторов и рост нейронов". Все эти питательные вещества жизненно важны, когда речь идет об улучшении ваших когнитивных функций, включая память".
Ищете любые способы включить этот полезный для мозга продукт в свой рацион. Во-первых, тыквенные семечки сами по себе являются отличным перекусом. Но Нанавати также говорит, что вы также можете "посыпать ими салаты, йогурт или овсянку".
Свекла
Этот корнеплод не удостоился такой похвалы, какой он на самом деле заслуживает. Свекла богата клетчаткой и белком, но при этом содержит мало калорий. А еще она может принести много пользы вашему мозгу, особенно если вы хотите улучшить память.
"Насыщенная нитратами, свекла преобразуется в организме в оксид азота, способствуя здоровому притоку крови к мозгу, что имеет решающее значение для когнитивных функций", — объясняет Нанавати. Этот недооцененный овощ может помочь увеличить приток крови к лобной доле, в частности к той области мозга, которая часто связана с принятием решений и памятью.
"Наслаждайтесь ею в жареном виде, в салатах или в качестве красочного дополнения к смузи", — предлагает Нанавати. Ваш мозг скажет вам спасибо!
Важно помнить, что ни один продукт не является чудотворным, даже если его называют "суперпродуктом". Чтобы поддерживать свой мозг в наилучшей форме и минимизировать риск снижения когнитивных функций, вам потребуется внедрить ряд здоровых привычек в свой ежедневный режим. Однако нельзя отрицать, что одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для здоровья своего мозга, — это сделать питательную диету приоритетом. Поэтому добавьте на тарелку немного тыквенных семечек и свеклы, и вы станете на шаг ближе к отличному когнитивному здоровью.
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