Питание для мозга. Названы продукты, которые сохранят память и когнитивные функции

Пища, которую вы едите, не только играет ключевую роль в вашем здоровье и поддержании здорового веса. Оказывается, питание также является жизненно важным компонентом здоровья вашего мозга. Есть несколько продуктов, улучшающих работу мозга.

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"Защищая свой мозг, мы часто думаем о классике: рыба, ягоды, листовая зелень. Но сфера продуктов, полезных для мозга, выходит далеко за рамки этого", — говорит диетолог Крутика Нанавати. Диетолог рассказала о менее известных сезонных продуктах, которые, тем не менее, помогают поддерживать мозг в отличной форме. Это семена тыквы и свекла. Об этом пишет She Finds.

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Тыквенные семечки

Фото: Freepik

Хотя тыква и является осенним овощем, она так хорошо хранится, что можно лакомиться ею до весны. Это же касается и тыквенных семечек, которые можно заготовить впрок, наслаждаясь их вкусом и получая пользу для здоровья.

Тыквенные семечки, по словам Нанавати, могут творить чудеса с вашей памятью и когнитивным здоровьем.

"Эти скромные семена содержат мощные питательные вещества, улучшающие работу мозга", — говорит она. "Богатые цинком, магнием и железом, он поддерживает здоровую функцию нейромедиаторов и рост нейронов". Все эти питательные вещества жизненно важны, когда речь идет об улучшении ваших когнитивных функций, включая память".

Ищете любые способы включить этот полезный для мозга продукт в свой рацион. Во-первых, тыквенные семечки сами по себе являются отличным перекусом. Но Нанавати также говорит, что вы также можете "посыпать ими салаты, йогурт или овсянку".

Свекла

Фото: Pixabay

Этот корнеплод не удостоился такой похвалы, какой он на самом деле заслуживает. Свекла богата клетчаткой и белком, но при этом содержит мало калорий. А еще она может принести много пользы вашему мозгу, особенно если вы хотите улучшить память.

"Насыщенная нитратами, свекла преобразуется в организме в оксид азота, способствуя здоровому притоку крови к мозгу, что имеет решающее значение для когнитивных функций", — объясняет Нанавати. Этот недооцененный овощ может помочь увеличить приток крови к лобной доле, в частности к той области мозга, которая часто связана с принятием решений и памятью.

"Наслаждайтесь ею в жареном виде, в салатах или в качестве красочного дополнения к смузи", — предлагает Нанавати. Ваш мозг скажет вам спасибо!

Важно помнить, что ни один продукт не является чудотворным, даже если его называют "суперпродуктом". Чтобы поддерживать свой мозг в наилучшей форме и минимизировать риск снижения когнитивных функций, вам потребуется внедрить ряд здоровых привычек в свой ежедневный режим. Однако нельзя отрицать, что одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для здоровья своего мозга, — это сделать питательную диету приоритетом. Поэтому добавьте на тарелку немного тыквенных семечек и свеклы, и вы станете на шаг ближе к отличному когнитивному здоровью.

Напомним, 5 полезных орехов, которые помогут улучшить работу мозга.

Ранее Фокус писал о том, что любимые занятия дарят не просто приятное времяпрепровождение, но и возможность сохранить здоровье и активность мозга на долгие годы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.