Харчування для мозку. Названо продукти, які збережуть пам'ять та когнітивні функції
Їжа, яку ви їсте, не тільки відіграє ключову роль у вашому здоров'ї та підтримці здорової ваги. Виявляється, харчування також є життєво важливим компонентом здоров'я вашого мозку. Є кілька продуктів, що поліпшують роботу мозку.
"Захищаючи свій мозок, ми часто думаємо про класику: риба, ягоди, листова зелень. Але сфера продуктів, корисних для мозку, виходить далеко за рамки цього", — каже дієтологиня Крутіка Нанаваті. Дієтологиня розповіла про менш відомі сезонні продукти, які, тим не менш, допомагають підтримувати мозок у відмінній формі. Це насіння гарбуза та буряк. Про це пише She Finds.
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Гарбузове насіння
Хоча гарбуз і є осіннім овочем, він так добре зберігається, що можна ласувати ним до весни. Це ж стосується і гарбузового насіння, яке можна заготовити про запас, насолоджуючись його смаком і отримуючи користь для здоров'я.
Гарбузове насіння, за словами Нанаваті, може творити дива з вашою пам'яттю і когнітивним здоров'ям.
"Це скромне насіння містить потужні поживні речовини, що покращують роботу мозку", — каже вона. "Багате на цинк, магній і залізо, воно підтримує здорову функцію нейромедіаторів і ріст нейронів". Усі ці поживні речовини життєво важливі, коли йдеться про поліпшення ваших когнітивних функцій, включно з пам'яттю".
Шукаєте будь-які способи включити цей корисний для мозку продукт у свій раціон. По-перше, гарбузове насіння саме по собі є чудовим перекусом. Але Нанаваті також каже, що ви також можете "посипати ним салати, йогурт або вівсянку".
Буряк
Цей коренеплід не удостоївся такої похвали, на яку він насправді заслуговує. Буряк багатий на клітковину і білок, але при цьому містить мало калорій. А ще він може принести багато користі вашому мозку, особливо якщо ви хочете поліпшити пам'ять.
"Насичений нітратами, буряк перетворюється в організмі на оксид азоту, сприяючи здоровому притоку крові до мозку, що має вирішальне значення для когнітивних функцій", — пояснює Нанаваті. Цей недооцінений овоч може допомогти збільшити приплив крові до лобової частки, зокрема до тієї ділянки мозку, яка часто пов'язана з ухваленням рішень і пам'яттю.
"Насолоджуйтеся нею в смаженому вигляді, в салатах або як барвистим доповненням до смузі", — пропонує Нанаваті. Ваш мозок скаже вам спасибі!
Важливо пам'ятати, що жоден продукт не є чудотворним, навіть якщо його називають "суперпродуктом". Щоб підтримувати свій мозок у найкращій формі та мінімізувати ризик зниження когнітивних функцій, вам потрібно впровадити низку здорових звичок у свій щоденний режим. Однак не можна заперечувати, що одна з найкращих речей, які ви можете зробити для здоров'я свого мозку, — це зробити поживну дієту своїм пріоритетом. Тому додайте на тарілку трохи гарбузового насіння і буряка, і ви станете на крок ближче до відмінного когнітивного здоров'я.
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Раніше Фокус писав про те, що улюблені заняття дарують не просто приємне проведення часу, а й можливість зберегти здоров'я і активність мозку на довгі роки.
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