Як стати розумнішим: 5 корисних горіхів, які допоможуть поліпшити роботу мозку

Щоденне вживання горіхів може бути корисним для здоров'я вашого мозку. Ці п'ять корисних видів горіхів, які потрібно обов'язково включити до свого раціону.

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Підтримка здоров'я мозку допомагає поліпшити когнітивні функції, такі як пам'ять, навчання та прийняття рішень. Здоровий мозок також сприяє емоційному благополуччю і допомагає контролювати рівень стресу. У довгостроковій перспективі це може допомогти знизити ризик вікового зниження когнітивних функцій і деяких нейродегенеративних захворювань. Жирні кислоти омега-3 є корисними жирами, які підтримують здоров'я вашого мозку. Одними з найкращих джерел омега-3 є деякі види горіхів. Про це пише OnlyMyHealth.

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Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Волоський горіх не тільки своєю формою нагадує форму мозку, а й має властивості, що можуть бути корисними для цього важливого органу. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, волоські горіхи містять кілька компонентів, що володіють антиоксидантною та протизапальною дією, які зменшують окислювальне ушкодження головного мозку та знижують ризик і прогресування легких когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера.

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Фісташки

Фісташки багаті корисними жирами, антиоксидантами і вітаміном B6, які підтримують когнітивні функції і допомагають знизити ймовірність вікового зниження когнітивних функцій. Дослідження 2017 року, опубліковане в журналі FASEB Journal, показало, що горіхи, зокрема фісташки, можуть підвищувати частоти мозкових хвиль, пов'язаних із пізнанням, зціленням, навчанням, пам'яттю та іншими важливими функціями мозку. Дослідники з Університету охорони здоров'я Лома Лінда також виявили, що фісташки викликають найбільший відгук гамма-хвиль.

Мигдаль

Фото: Pixabay

Давно відомо про важливість вживання мигдалю для здоров'я мозку і це насправді так. Мигдаль містить рибофлавін і L-карнітин, які підтримують когнітивні функції та загальне здоров'я мозку. Крім того, це чудове джерело жирних кислот омега-3, вітаміну Е, білка і магнію, що робить його джерелом поживних речовин.

Пекан

Пекан — це горіх, який росте в центральній і східній частині Північної Америки та в річкових долинах Мексики. Він багатий на антиоксиданти, мононенасичені жири та флавоноли, які сприяють зниженню когнітивних функцій і покращують загальний стан здоров'я мозку. Цей горіх також містить мінерали, такі як мідь, магній, марганець і цинк, що допомагають підтримувати функції мозку.

Кешью

Фото: Freepik

Кеш'ю — один із найсмачніших горіхів, багатий поживними речовинами, що поліпшують роботу мозку, такими як вітамін К, цинк і магній. Крім того, він також містить корисні жири, такі як мононенасичені жири, які сприяють неврологічному здоров'ю, знижуючи ризик запалень і покращуючи функцію нервів. За даними WebMD, магній у кеш'ю також може допомогти знизити ризик інсульту, особливо геморагічного.

Нагадаємо, що одна порція горіхів на день допоможе знизити ризик депресії.

Раніше Фокус писав про те, що горіхи — це чудова інвестиція у здоров'я серця і підтримання ваги, особливо для людей, старших за 40 років.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.