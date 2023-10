Топ 6 найкращих горіхів, які допоможуть спалювати більше калорій і худнути

Виявляється, горіхи самі по собі можуть бути тим секретним інгредієнтом на шляху до більш здорового і стрункого тіла. Експерт з харчування розповідає, які горіхи варто їсти, щоб скинути зайві кілограми.

Коли справа доходить до схуднення, річ не тільки в тому, щоб менше їсти. Йдеться про правильне і збалансоване харчування. Горіхи — чудовий приклад того, як правильне харчування може призвести до зниження ваги. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, горіхи багаті білком і клітковиною — двома поживними речовинами, які допомагають вам довше зберігати відчуття ситості. Вони також багаті ненасиченими жирами, які сприяють зменшенню накопичення жиру в організмі. Крім того, дослідження показали, що вживання горіхів також може збільшити термогенез, допомагаючи спалювати більше калорій. Про це пише Eat This, Not That.

Зареєстрована дієтологиня Келсі Кунік розкрила список найкращих горіхів, які можна їсти для схуднення.

Волоські горіхи

Волоські горіхи містять корисні жири, клітковину і білок, і є чудовим перекусом, який допомагає контролювати апетит. Унікальна суміш антиоксидантів і жирних кислот омега-3 у волоських горіхах вирізняє їх з-поміж інших, адже вони сприяють зниженню ваги й пропонують низку інших переваг для здоров'я.

"Волоські горіхи особливо багаті на жирні кислоти омега-3 і за умови регулярного вживання пов'язані з більш низьким рівнем холестерину ЛПНЩ", — каже Куник."Дослідження також показали, що вживання волоських горіхів змінює активацію певної частини мозку, пов'язаної з утриманням від продуктів з високим вмістом жиру і цукру, що може пояснити, чому вживання волоських горіхів може допомогти у втраті ваги".

Арахіс

Технічно арахіс — це боби, але його часто відносять до горіхів через поживний профіль. Ці крихітні, але корисні горіхи багаті білком і клітковиною, що робить їх чудовими помічниками в боротьбі з голодом. "Незалежно від того, чи любите ви цілий арахіс, чи у формі арахісового масла, цей багатий калоріями і білком горіх може допомогти підтримувати або контролювати вашу вагу. Вживання в їжу арахісу збільшує рівень пептиду YY, гормону, який знижує апетит і посилює відчуття ситості, що допоможе вам відчути себе ситішим, зменшивши кількість з'їдених калорій", — пояснює Кунік.

Мигдаль

Насичений корисними жирами та білками, мигдаль забезпечує тривалий заряд енергії, зберігаючи відчуття ситості та задоволення. Великий огляд досліджень 2021 року показав, що мигдаль значно знижує масу тіла.

Кунік каже, що: "Дослідники виявили, що щоденне вживання понад 42,5 грамів мигдалю значно знижує рівень холестерину ЛПНЩ і діастолічного кров'яного тиску, а також що мигдаль значно знижує середню масу тіла й жирову масу порівняно з контрольною дієтою. Мигдаль також є відмінним джерелом мононенасичених жирів та магнію".

Фісташки

У фісташках менше калорій, ніж в інших горіхах, що робить їх розумним вибором для зниження ваги. "Одне невелике дослідження показало, що вживання 45 г фісташок на день на додачу до інших заходів зі схуднення давало результати зниження ваги, аналогічні тим, що були отримані під час схуднення без фісташок, але мало додаткову перевагу у вигляді зниження артеріального тиску та збільшення концентрації антиоксидантів", — каже Кунік.

Кешью

У кеш'ю менше жиру, ніж у деяких інших горіхах, а приємний хрускіт може зробити їх чудовою альтернативою шкілдивим перекусам. "Кеш'ю — чудове джерело магнію: 20 % денної норми міститься всього в 30 г", — каже Кунік.

Фундук

Фундук, наповнений корисними для серця жирами та клітковиною, допоможе приборкати відчуття голоду між прийомами їжі. Це тому, що фундук зменшує шкідливий окислювальний стрес і запалення, одночасно сприяючи зниженню ваги. Крім того, цей універсальний горіх добре поєднується з різними стравами: від випічки до салатів. Кунік каже: "Усього 30 г фундука забезпечує 28% денної норми вітаміну Е, жиророзчинного вітаміну з потужними антиоксидантними властивостями, що сприяють зниженню ваги".

