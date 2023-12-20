Валид Арфуш расстался с Лидией Петровой

Валид Арфуш 22 года пробыл в отношениях с Лидией Петровой. Однако сейчас известно, что пара уже официально расторгла брак.

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Известный 52-летний украинский телепродюсер и бизнесмен Валид Арфуш развелся после 22 лет брака с женой, дизайнером Лидией Петровой. Об этом в своем Instagram сообщила Лидия.

Она заявила, что не хотела выносить личную жизнь на публику, однако после очередных сплетен решила официально сообщить общественности, что пара уже не вместе.

Лидия уточнила, что инициатором развода стал теелпродюсер. А причиной этому стало, якобы с Лидией "что-то не так". Сама же дизайнер убеждена, что муж просто нашел ей замену, ведь за 22 года отношений, только сейчас с ней стало что-то не так.

Лидия Петрова уточнила, что пара уже успела официально разорвать отношения и теперь окончательно уже не вместе.

"На этот раз окончательно и надолго", — написала дизайнер.

Очевидно, это не первый конфликт в семье за 22 года. Известно, что проблемы в семье начались еще в 2021 году. Тогда дизайнер заявила, что сама воспитывает детей.

Стоит отметить, что Лидия не стала вдаваться в подробности, однако пообещала рассказать общественности подробности своей личной жизни со звездным супругом Валидом Арфушем.

Сам телепродюсер пока никак не прокомментировал информации жены.

Стоит отметить, что Валид Арфуш имеет ливанское происхождение. Еще в 90-х он начал развивать свой бизнес.

Известно, что телепродюсер был дважды женат. Его первая жена Наталья Дементьева родила ему сына и дочь — Карима, которому уже 27 лет и Елизавету, которой 23 года.

Однако вскоре после рождения дочери Валид завел новые отношения с дизайнером Лидой Петровой. Не официально пара начала отношения в 2001 году, и лишь спустя 14 лет, официально зарегистрировали отношения.

З Лидой Валид имеет еще троих детей 19-летнюю Эмили, 11-летнего Адама и 7-летнюю Адель-Хлою.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после 4 лет брака.