Валід Арфуш розлучився з Лідією Петровою

Валід Арфуш 22 роки пробув у стосунках з Лідією Петровою. Однак нині відомо, що пара вже офіційно розірвала шлюб.

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Відомий 52-річний український телепродюсер та бізнесмен Валід Арфуш розлучився після 22 років шлюбу з дружиною, дизайнеркою Лідією Петровою. Про це у своєму Instagram повідомила Лідія.

Вона заявила, що не хотіла виносити особисте життя на публіку, однак після чергових пліток вирішила офіційно повідомити громадськості, що пара вже не разом.

Лідія уточнила, що ініціатором розлучення став теелпродюсер. А причиною цьому стало, нібито з Лідією "щось не так". Сама ж дизайнерка переконана, що чоловік просто знайшов їй заміну, адже за 22 роки стосунків, тільки зараз з нею стало щось не так.

Лідія Петрова уточнила, що пара вже встигла офіційно розірвати стосунки і тепер остаточно вже не разом.

"Цього разу остаточно і назважди", — написала дизайнерка.

Вочевидь, це не перший конфлікт в родині за 22 роки. Відомо, що проблеми у сім’ї почалися ще у 2021 році. Тоді дизайнерка заявила, що сама виховує дітей.

Варто відзначити, що Лідія не стала вдаватися в подробиці, однак обіцяла розповісти громадськості подробиці свого особистого життя з зірковим чоловіком Валідом Арфушем.

Сам телепродюсер поки ніяк не прокоментував інформації дружини.

Варто відзначити, що Валід Арфуш має ліванського походження. Ще у 90-х він почав розвивати свій бізнес.

Відомо, що телепродюсер був двічі одружений. Його перша дружина Наталія Дементьева народила йому сина та доньку — Каріма, якому вже 27 років і Єлизавету, якій 23 роки.

Однак незадовго після народження доньки Валід завів нові стосунки з дизайнеркою Лідою Петровою. Не офіційно пара почала стосунки в 2001 році, і лише через 14 років, офіційно зареєстрували відносини.

З Лідією Валід має ще трьох дітей 19-річну Емілі, 11-річного Адама і 7-річну Адель-Хлою.

Нагадаємо, Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються після 4 років шлюбу.