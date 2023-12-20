Мэрайя Кэри появилась на публике в самом модном пуховике сезона (фото)

Несмотря на проблемы в личной жизни, Мэрайя была в приподнятом настроении и выглядела роскошно.

Related video

54-летняя американская певица Мэрайя Кэри неофициально подтвердила расставание с танцором Брайаном Танакой, с которым была вместе семь лет, появившись в гордом одиночестве на популярном среди знаменитостей на Рождество горнолыжном курорте Аспен в Колорадо, пишет People.

Важно

Мэрайя Кэри выпустила коллекцию украшений-бабочек в коллаборации с Chopard

Певицу заметили в полностью белом ансамбле, когда она гуляла по улицам курорта. На ней была белая короткая юбка в балетном стиле, белые плотные колготки, высокие сапоги с отворотами и на высоком каблуке, белый топ и укороченный белый пуховик Re-Nylon от Prada за 2500 долларов. Такие пуховики очень популярны в сезоне зима 2023/2024.

Образ завершали солнцезащитные очки Tom Ford Jada с розовыми градиентными линзами и белой оправой, колье с бриллиантами и собранные в хвост волосы.

Артистка вместе с парой друзей отправилась за покупками в местный магазин итальянского модного бренда Stone Island.

Брайан не поехал в Аспен с Мэрайей в этом месяце, нарушив рождественскую традицию, которую он соблюдал годами.

Пару не видели вместе с марта, когда он опубликовал в Instagram их фотографию в честь ее дня рождения.

Сейчас Мэрайя отдыхает после одного из своих рождественских концертных туров, которые стали предпраздничной традицией. Во время своего недавнего выступления в Мэдисон-Сквер-Гарден она пригласила на сцену Ариану Гранде и Дженнифер Хадсон.

Брайан и Мэрайя знали друг друга как минимум с 2006 года, когда он был одним из танцоров в ее туре Adventures Of Mimi. В последующее десятилетие Мэрайя вышла замуж и развелась с энергичным комиком Ником Кэнноном, от которого у нее есть 12-летние близнецы Монро и Марокко.

После разрыва с Ником артистка имела короткие, но бурные отношения с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером и даже приняла от него предложение руки и сердца, однако они расстались в 2016 году.

Кэри пока никак не комментирует свой статус и, похоже, наслаждается свободой в компании близких людей.

Ранее Фокус писал, что Мэрайя Кэри может потерять 20 млн долларов из-за обвинений в плагиате.