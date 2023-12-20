Мерая Кері з'явилася на публіці в наймоднішому пуховику сезону (фото)

Незважаючи на проблеми в особистому житті, Мерайя була в піднесеному настрої і мала розкішний вигляд.

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54-річна американська співачка Мерайя Кері неофіційно підтвердила розставання з танцюристом Браяном Танакою, з яким була разом сім років, з'явившись у гордій самоті на популярному серед знаменитостей на Різдво гірськолижному курорті Аспен у Колорадо, пише People.

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Співачку помітили в повністю білому ансамблі, коли вона гуляла вулицями курорту. На ній була біла коротка спідниця в балетному стилі, білі щільні колготки, високі чоботи з вилогами і на високих підборах, білий топ і укорочений білий пуховик Re-Nylon від Prada за 2500 доларів. Такі пуховики дуже популярні в сезоні зима 2023/2024.

Образ завершували сонцезахисні окуляри Tom Ford Jada з рожевими градієнтними лінзами і білою оправою, кольє з діамантами і зібране у хвіст волосся.

Артистка разом із парою друзів вирушила на закупи до місцевого магазину італійського модного бренду Stone Island.

Браян не поїхав до Аспена з Мерайєю цього місяця, порушивши різдвяну традицію, якої він дотримувався роками.

Пару не бачили разом із березня, коли він опублікував в Instagram їхню фотографію на честь її дня народження.

Зараз Мерайя відпочиває після одного зі своїх різдвяних концертних турів, які стали передсвятковою традицією. Під час свого нещодавнього виступу в Медісон-Сквер-Гарден вона запросила на сцену Аріану Гранде і Дженніфер Гадсон.

Браян і Мерайя знали один одного щонайменше з 2006 року, коли він був одним із танцюристів у її турі Adventures Of Mimi. У наступне десятиліття Мерая вийшла заміж і розлучилася з енергійним коміком Ніком Кенноном, від якого у неї є 12-річні близнюки Монро і Марокко.

Після розриву з Ніком артистка мала короткі, але бурхливі стосунки з австралійським мільярдером Джеймсом Пекером і навіть прийняла від нього пропозицію руки та серця, проте вони розійшлися 2016 року.

Кері поки ніяк не коментує свій статус і, схоже, насолоджується свободою в компанії близьких людей.

Раніше Фокус писав, що Мерайя Кері може втратити 20 млн доларів через звинувачення в плагіаті.