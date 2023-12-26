Марк Цукерберг показал, как празднует Рождество с дочерьми (фото)

Всего у Цукерберга подрастают трое наследниц.

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39-летний американский программист и предприниматель Марк Цукерберг показал, как отмечает Рождество 2023 с дочерьми. Праздничным кадром основатель компании Meta поделился в Instagram с почти 13 млн подписчиков.

"Участвуем в вековой традиции евреев есть китайскую еду на Рождество. Счастливого всем Рождества!" — отметил отец троих детей и показал, как сидит за столом с двумя наследницами.

"Спасибо моей маме!" — написала в комментариях жена программиста Присцилла Чан, 38.

Марк Цукерберг с дочерьми

"Счастливого Рождества! Семья — это всегда то безопасное место, где можно найти покой и быть счастливым", "Счастливого Рождества, наслаждайтесь", "Счастливого Рождества, Марк, хорошего вам праздника", — пишут в комментариях подписчики многодетного отца в его же соцсети.

Американский педиатр и Цукерберг, которые поженились в 2012 году, воспитывают трех дочерей — Аурелию, Макс (2015) и Огаст (2017). Первая родилась в марте 2023 года.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг

Супруги познакомились в начале 2000-х на университетской вечеринке и с тех пор не расставались.

Напомним, Марк Цукерберг строит бункер на случай мирового апокалипсиса.

Также Фокус писал о случае, когда Цукерберг разозлил свою жену.