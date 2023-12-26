Марк Цукерберг показав, як святкує Різдво з доньками (фото)
Усього в Цукерберга підростають троє спадкоємиць.
39-річний американський програміст та підприємець Марк Цукерберг показав, як відзначає Різдво 2023 з доньками. Святковим кадром засновник компанії Meta поділився в Instagram з майже 13 млн підписників.
"Беремо участь у віковій традиції євреїв їсти китайську їжу на Різдво. Щасливого всім Різдва!" — зазначив батько трьох дітей та показав, як сидить за столом з двома спадкоємицями.
"Дякую моїй мамі!" — написала в коментарях дружина програміста Прісцилла Чан, 38.
"Щасливого Різдва! Сім'я — це завжди те безпечне місце, де можна знайти спокій і бути щасливим", "Щасливого Різдва, насолоджуйтеся", "Щасливого Різдва, Марк, гарного вам свята", — пишуть у коментарях підписники багатодітного батька в його ж соцмережі.
Американська педіатриня та Цукерберг, які одружилися у 2012 році, виховують трьох доньок — Аурелію, Макс (2015) та Огаст (2017). Перша народилася в березні 2023 року.
Подружжя познайомилося на початку 2000-х на університетській вечірці і з того часу не розлучалося.
Нагадаємо, Марк Цукерберг будує бункер на випадок світового апокаліпсису.
Також Фокус писав про випадок, коли Цукерберг розлютив свою дружину.