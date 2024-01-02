Икона моды и заядлая курильщица: самые интересные факты о королеве Дании Маргрете

83-летняя королева объявила, что отрекается от престола в пользу своего старшего сына, принца Фредерика. Королева Дании является одной из самых ярких и почитаемых среди европейских монархов.

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Во время своего новогоднего обращения, королева Дании Маргрете II шокировала свою нацию и королевских наблюдателей во всем мире, объявив о своем решении отречься от престола. С 14 января королем станет ее сын, наследный принц Фредерик, и ее 52-летнее правление закончится. О самых ярких фактах из жизни королевы Дании пишет Daily Mail.

После более чем полувека пребывания на троне Маргрете является самым долгоживущим правителем датской монархии за 1200 лет. Будучи 54-м правителем страны (но лишь второй королевой), ее наследие насчитывает более 1000 лет, начиная с короля Горма Старого. Со смертью Елизаветы II она также стала самым долгоправящим монархом в мире.

В 13 лет жизнь принцессы Маргрете кардинально изменилась. До этого момента она не должна была унаследовать трон своего отца в соответствии с датским конституционным законом того времени.

Однако в 1953 году в Акт о престолонаследии были внесены поправки, давшие женщинам право наследования датского престола, но лишь во вторую очередь. После провозглашения своего восшествия на престол 14 января 1972 года Ее Величество королева Маргрете II стала первым датским сувереном в соответствии с новым Актом о престолонаследии.

Королева Маргрете и королева Елизавета II – двоюродные сестры и были близкими подругами. Они звали друг друга Дейзи и Лилибет. На похоронах Елизаветы Маргрете не смогла сдержать слез.

Дейзи и Лилибет на параде Фото: Getty Images

Маргрете – заядлая курильщица. Также она сама делает покупки в супермаркете и любит хот-доги. За ее пристрастие к сигаретам ее прозвали "Королевой пепельницы". Она предпочитает тонкие сигареты без фильтра.

Королева Маргрете и Лех Валенса

Ее Величество королева Маргрете страстно увлекается искусством и археологией. Сдав экзамен по философии в Копенгагенском университете в 1960 году, королева изучала археологию в Кембриджском университете в 1960-1961 годах и получила диплом по доисторической археологии. Королева участвовала во множестве раскопок дома и за рубежом. Будучи молодой принцессой, королева в конце 1950-х годов отдыхала на раскопках в Италии вместе со своим дедом, шведским королем Густавом VI Адольфом.

Ее Величество королева Маргрете II также является разносторонним художником в области дизайна костюмов, сценографии, иллюстраций, церковного текстиля, декупажа, вышивки и живописи. Многие художественные произведения были показаны на выставках в Дании и за рубежом. Маргрете раньше писала акварелью, сей час предпочитает акриловые краски.

Когда королева Маргрете была еще принцессой, во время учебы в Англии она создала прекрасные иллюстрации к бестселлеру Толкина "Властелин колец".

Она использовала псевдоним "Ингахильд Гратмер" и отправила свои интерпретации сцен из книги Толкину в начале 1970-х годов. Толкин обычно не хотел, чтобы художники иллюстрировали его работы, поскольку он поощрял читателя создавать в голове свои собственные картины истории. Однако, когда Толкин скончался в 1973 году, было найдено несколько черно-белых рисунков с хвалебными комментариями, написанными на рисунках. Это были рисунки Ингахильд Гратмер.

"Властелин колец" с иллюстрациями Королевы впервые был опубликован в 1977 году, а затем в 2001 и 2021 годах.

Несмотря на счастливую со стороны семейную жизнь, супруг королевы, Хенрик, который умер в возрасте 83 лет в 2018 году, настаивал на том, что он не хочет быть похороненным рядом с женой. А его секретарь заявила, что это решение было "естественным следствием того, что к нему не относились одинаково, как к его супруге".

Свадьба королевы Маргрете и принца Хенрика Фото: Getty Images

Когда он скончался, его прах развеян в датских водах и в садах дворца Фредонсборг.

Директор по связям с общественностью Датского королевского дома заявил тогда: "Ни для кого не секрет, что принц на протяжении многих лет был недоволен своей ролью и титулом, которым он был удостоен в датской монархии".

Почему королева Маргрете решила отречься от престола?

У королевских экспертов есть две версии.

Первые считают, что королева отрекается от престола, чтобы спасти брак своего сына, кронпринца Фредерика. Фредерик познакомился с Мэри Дональдсон, дочерью шотландских ученых, в сиднейском пабе во время Олимпийских игр 2000 года. Это было началом сказочного романа, кульминацией которого стала свадьба четыре года спустя.

Принц Фредерик с супругой Фото: Instagram detdanskekongehus

У пары родились четверо детей. И их брак казался счастливым. Однако в ноябре 2023 года в испанских таблоидах были опубликованы фотографии, на которых Фредерик выходит из эксклюзивного ресторана Corral de la Moreria в Мадриде с мексиканской светской львицей Дженовевой Казановой. 47-летняя звезда реалити-шоу ранее была замужем за испанским аристократом Каэтано Мартинесом, с которым развелась в 2007 году.

Слухи о предполагаемом "романе" вызвали настоящий ажиотаж в датской прессе. Дженовева сразу опровергла эти предположения. Но не исключено, что Маргрете сделала все, чтобы повысить авторитет своего сына.

По еще одной версии, у Маргрете серьезные проблемы со здоровьем, в частности обострились старые травмы колен и спины. Так что она, чувствуя, что не может в полной мере выполнять свои обязанности, решила передать бразды правления сыну.

Напомним, ранее королева приняла решение лишить титулов принцев и принцесс своих внуков, детей своего второго сына, принца Иоахима.