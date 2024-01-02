Ікона моди і завзятий курець: найцікавіші факти про королеву Данії Маргрету

83-річна королева оголосила, що зрікається престолу на користь свого старшого сина, принца Фредеріка. Королева Данії є однією з найяскравіших і найшанованіших серед європейських монархів.

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Під час свого новорічного звернення, королева Данії Маргрете II шокувала свою націю і королівських спостерігачів у всьому світі, оголосивши про своє рішення зректися престолу. З 14 січня королем стане її син, наслідний принц Фредерік, і її 52-річне правління закінчиться. Про найяскравіші факти з життя королеви Данії пише Daily Mail.

Після більш ніж півстоліття перебування на троні Маргрете є найдовгоживучішим правителем данської монархії за 1200 років. Бувши 54-м правителем країни (але лише другою королевою), її спадщина налічує понад 1000 років, починаючи з короля Горма Старого. Зі смертю Єлизавети II вона також стала найбільш довгоправлячим монархом у світі.

У 13 років життя принцеси Маргрете кардинально змінилося. До цього моменту вона не повинна була успадкувати трон свого батька відповідно до данського конституційного закону того часу.

Однак 1953 року до Акта про престолонаступництво було внесено поправки, які надали жінкам право успадкування данського престолу, але лише в другу чергу. Після проголошення свого сходження на престол 14 січня 1972 року Її Величність королева Маргрете II стала першим данським сувереном відповідно до нового Акту про престолонаступництво.

Королева Маргрете і королева Єлизавета II — двоюрідні сестри та були близькими подругами. Вони звали одна одну Дейзі та Лілібет. На похороні Єлизавети Маргрете не змогла стримати сліз.

Дейзі та Лілібет на параді Фото: Getty Images

Маргрете — завзятий курець. Також вона сама робить покупки в супермаркеті і любить хот-доги. За її пристрасть до сигарет її прозвали "Королевою попільнички". Вона віддає перевагу тонким сигаретам без фільтра.

Королева Маргрете і Лех Валенса

Її Величність королева Маргрете пристрасно захоплюється мистецтвом і археологією. Склавши іспит з філософії в Копенгагенському університеті в 1960 році, королева вивчала археологію в Кембриджському університеті в 1960-1961 роках і отримала диплом з доісторичної археології. Королева брала участь у безлічі розкопок вдома і за кордоном. Бувши молодою принцесою, королева наприкінці 1950-х років відпочивала на розкопках в Італії разом зі своїм дідом, шведським королем Густавом VI Адольфом.

Її Величність королева Маргрете II також є різнобічним художником у галузі дизайну костюмів, сценографії, ілюстрацій, церковного текстилю, декупажу, вишивки та живопису. Багато художніх творів було показано на виставках у Данії та за кордоном. Маргрете раніше писала аквареллю, зараз віддає перевагу акриловим фарбам.

Коли королева Маргрете була ще принцесою, під час навчання в Англії вона створила чудові ілюстрації до бестселера Толкіна "Володар перснів".

Вона використовувала псевдонім "Інгагільд Гратмер" і надіслала свої інтерпретації сцен із книги Толкіну на початку 1970-х років. Толкін зазвичай не хотів, щоб художники ілюстрували його роботи, оскільки він заохочував читача створювати в голові свої власні картини історії. Однак, коли Толкін помер 1973 року, було знайдено кілька чорно-білих малюнків з хвалебними коментарями, написаними на малюнках. Це були малюнки Інгагільд Гратмер.

"Володар перснів" з ілюстраціями Королеви вперше опублікували 1977 року, а потім у 2001 і 2021 роках.

Попри щасливе з боку сімейне життя, чоловік королеви, Генрік, який помер у віці 83 років 2018 року, наполягав на тому, що він не хоче бути похованим поруч із дружиною. А його секретарка заявила, що це рішення було "природним наслідком того, що до нього не ставилися однаково, як до його дружини".

Весілля королеви Маргрете і принца Генріка Фото: Getty Images

Коли він помер, його прах розвіяно в данських водах і в садах палацу Фредонсборг.

Директор зі зв'язків із громадськістю Данського королівського дому заявив тоді: "Ні для кого не є таємницею, що принц протягом багатьох років був незадоволений своєю роллю і титулом, яким його вшанували в данській монархії".

Чому королева Маргрете вирішила зректися престолу?

У королівських експертів є дві версії.

Перші вважають, що королева зрікається престолу, щоб врятувати шлюб свого сина, кронпринца Фредеріка. Фредерік познайомився з Мері Дональдсон, дочкою шотландських учених, у сіднейському пабі під час Олімпійських ігор 2000 року. Це було початком казкового роману, кульмінацією якого стало весілля чотири роки потому.

Принц Фредерік із дружиною Фото: Instagram detdanskekongehus

У пари народилося четверо дітей. І їхній шлюб здавався щасливим. Однак у листопаді 2023 року в іспанських таблоїдах опублікували фотографії, на яких Фредерік виходить з ексклюзивного ресторану Corral de la Moreria в Мадриді з мексиканською світською левицею Дженовєвою Казановою. 47-річна зірка реаліті-шоу раніше була одружена з іспанським аристократом Каетано Мартінесом, з яким розлучилася 2007 року.

Чутки про ймовірний "роман" викликали справжній ажіотаж у данській пресі. Дженовева відразу спростувала ці припущення. Але не виключено, що Маргрете зробила все, щоб підвищити авторитет свого сина.

За ще однією версією, у Маргрете серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема загострилися старі травми колін і спини. Тож вона, відчуваючи, що не може повною мірою виконувати свої обов'язки, вирішила передати кермо влади синові.

Нагадаємо, раніше королева ухвалила рішення позбавити титулів принців і принцес своїх онуків, дітей свого другого сина, принца Йоахіма.