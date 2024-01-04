Эмбер Херд показала кадр с дочкой со съемок "Аквамена-2" (фото)

Девочка родилась весной 2021 года. Они с мамой живут в Испании.

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37-летняя американская актриса Эмбер Херд опубликовала архивный снимок своей дочери на съемках ее недавно выпущенного фильма "Аквамен и затерянное царство". Фото звезда экрана выложила в Instagram с более 5 млн подписчиков.

Знаменитость показала фанатам коллаж фотографий с работы над съемками сиквела "Аквамена", на одном из которых была ее двухлетняя дочь.

"После всего этого времени "Аквамен 2" произвел фурор", — написала она в подписи, демонстрируя ярко-рыжие волосы.

"Спасибо всем моим поклонникам за огромную поддержку и любовь к возвращению Мэры AQ. Большое спасибо", — добавила актриса.

На обложке ее публикации было селфи, на котором Эмбер была с ярко-рыжими волосами русалки.

Эмбер Херд

На втором фото она сияла, когда ее маленькая дочь отражала ее улыбку, когда мама кормила ее из бутылочки.

Эмбер Херд с дочерью Фото: Amber Heard/Instagram

На снимке звезда экрана была в своем трейлере на съемочной площадке, делая перерыв, чтобы провести время со своей дочерью, которая родилась в апреле 2021 года и живет с ней в Испании.

Ее рыжие волосы были собраны в пучок и откинуты от лица с помощью повязки на голове с блестками.

Затем актриса также поделилась снимком, на котором она одета в оливково-зеленую куртку-пуховик и в темные очки коричневого цвета.

Напомним, кто помог Эмбер Херд снова сняться в "Аквамене".

Также Фокус писал о критике новой части франшизы "Аквамен".