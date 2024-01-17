Королевский биограф раскрыл правду о последних днях жизни Елизаветы II

В последние годы жизни некоторые родственники королевы поневоле сделали немало для того, чтобы сломить ее и так слабое здоровье. А принц Гарри и Меган Маркл забрали у нее то, что она ценила больше всего.

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Королева Елизавета II в последние дни жизни была прикована к постели в Балморале, но все же планировала присутствовать на заседании Тайного совета по видеосвязи и подписывать документы. Об этом говорит журналистка и колумнистка Ингрид Сьюард в колонке для Daily Mail после прочтения книги Роберта Хардмана "Чарльз III: Новый король. Новый суд. The Inside Story".

"Даже в свои последние дни королева никогда не сообщала публике, насколько сильно ухудшалось ее здоровье или какие физические трудности она испытывала" – отмечает автор.

Она подчеркивает, что в таком состоянии Ее Величеству еще более обидно было узнать о проделках ее внука, принца Гарри и Меган Маркл.

"Уже потрясенная "Мегкситом" и заявлениями, сделанными в интервью Сассексов Опре (что побудило дворец ответить "воспоминания могут различаться"), теперь мы узнаем, что королева была в еще большей суматохе из-за того, как назвали своего второго ребенка. Когда они решили назвать свою дочь Лилибет (детское прозвище королевы, которое до сих пор используют близкие друзья и родственники), Сассекские заявили, что она добровольно дала свое согласие", – пишет Сьюард.

Она указывает на тот момент, что когда Гарри поручил своим адвокатам написать в средства массовой информации, заявив, что утверждения о том, что у монарха не спрашивали разрешения, были ложными, королева была "настолько разгневана", как никто ее когда-либо видел, пишет Хардман.

"Мне не принадлежат дворцы, мне не принадлежат картины, единственное, что мне принадлежит, — это мое имя. И теперь они это забрали", – цитирует Ингрид королевского редактора Daily Mail Ребекку Инглиш, которая озвучила слова Елизаветы II, когда та узнала о поступке внука.

Последнее фото королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

"Потребовалось немало усилий, чтобы довести королеву до крайности. За время своего долгого правления она сталкивалась с тяжелыми утратами, угрозами самоубийства, изменами и разводами. Она заседала в совете с 14 премьер-министрами и за 70 лет встретилась почти со всеми великими лидерами того времени, некоторыми хорошими, некоторыми плохими, некоторыми невменяемыми, и обращалась со всеми ними с изяществом и достоинством. За это время она показала себя волевой женщиной, решившей выполнять свои обязанности по-своему, в соответствии со своими убеждениями. Выполняла их она до самого последнего момента. В жизни она была маленькой и сдержанной, вежливой и на первый взгляд невзрачной, но излучала то, что лучше всего можно назвать величием", – продолжает колумнистка.

Затем она вспоминает историю с принцем Эндрю.

"Ни терпение, ни суровое недовольство его матери, проявленное с таким разрушительным эффектом, не произвели особого впечатления. Ее здоровье заметно ухудшалось, он лоббировал, когда чего-то хотел, и позорно уничтожал остатки своей репутации. Любовь королевы к своему заблудшему сыну была такова, что она часто уступала его требованиям. Но теперь мы знаем, что за этим скрывался трагический распад ее семьи в тот момент, когда она больше всего нуждалась в ней", – подчеркивает Сьюард, добавив, что в тот трудное время рядом с королевой не было ее любимого мужа, принца Филиппа, который всегда ее поддерживал.

Но даже несмотря на эти испытания, она оставалась храброй, сильной и продолжала служить своей стране. Королева скончалась 8 сентября 2022 года.

Ранее Фокус писал о наследстве ювелирных украшений, которое достанется Лилибет Диане, а также рассказывал, что Гарри и Меган попали в список главных неудачников Голливуда.