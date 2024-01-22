Еда в помощь: как омолодить организм и замедлить процесс старения, — диетолог

Еда является важной составляющей нашего здоровья и долголетия, поэтому недаром сейчас уделяется так много внимания здоровому питанию. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Татьяна Кихтева рассказывает, что нужно есть, чтобы подольше сохранить молодость и здоровье.

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Современный человек живет намного дольше своих предков. Это стало возможным вследствие технического прогресса и развития медицины. Однако, кроме генов, на продолжительность нашей жизни больше всего влияет образ жизни, где важнейшую роль играет питание. Оказывается, некоторые продукты питания могут стать вашими помощниками в борьбе со старостью, а некоторые, наоборот, ускорить ее. Фокус спросил у диетолога, семейного врача, президента Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяны Кихтевой о том, какие продукты помогут сохранить молодость и остановить старость.

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Фото: Freepik

На сегодня возрастная классификация от ВОЗ выглядит следующим образом:

молодой возраст — 18–44 года;

средний возраст — 45–59 лет;

пожилой возраст — 60–74 года;

старческий возраст — 75–90 лет;

долголетие — 90+ лет.

"У нас есть гены, которые отвечают за старение, например, ген, который контролирует старение, называется Age1, его открыли в 1990 году", — говорит диетолог.

До открытия этих генов считалось, что на процессы старения больше всего влияют свободные радикалы, поэтому, чтобы защитить себя от старения, нужны антиоксиданты, которые мы можем получить из пищи, На сегодня это также актуально, но на первый план все же выходят теории старения, связанные с генетической информацией и хромосомами, поэтому ученые исследуют различные механизмы воздействия именно на генетические факторы старения.

"Также важным является воспаление в организме, — говорит Татьяна Кихтева. — Есть такой термин "inflammaging", который означает воспалительное старение, когда в организме вырабатывается много провоспалительных цитокинов — это специальные белки, которые вызывают воспаление во всем организме и способствуют старению".

На сегодня есть даже такая наука — нутригеронтология питания, которая помогает бороться со старением. Действительно, существуют продукты, которые могут усиливать воспаление, тем самым ускоряя старение, а есть продукты, которые наоборот, тормозят процессы старения.

"Чтобы уменьшить воспаление в организме нужно использовать противовоспалительную диету, которая включает фрукты, ягоды, овощи, цельнозерновые продукты, полезные жиры и другие полезные продукты", — отмечает диетолог.

Фрукты и овощи

Фото: Marcelo Verfe/Pexels

Во-первых, фрукты и овощи — это вкусно, во-вторых, они помогают разнообразить рацион, а в-третьих, наполнить организм важными нутриентами. В норме ежедневно человек должен съедать 3 порции овощей и 2 порции разнообразных фруктов.

"Фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, и чем ярче цвет, тем больше плод содержит антиоксидантов. Поэтому черника, клубника, вишни, яблоки, апельсины, листовая зелень, шпинат, капуста, а также наши местные овощи, такие как свекла и тыква — идеально подходят под критерии противовоспалительной диеты", — отмечает Татьяна Кихтева.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты — являются источником клетчатки, которая связывает токсичные вещества, радионуклеиды, лишний холестерин, желчные кислоты и выводит все это из организма, что способствует уменьшению воспаления. Также клетчатка усиливает моторику кишечника, что является профилактикой рака толстого кишечника.

Поэтому выбирайте крупы долгой варки, которые нужно жевать, ведь именно они являются полезными для организма, в отличие от хлопьев, которые даже не нужно варить.

Омега-3

Фото: Freepik

Полезные жиры — это омега-3 жирные кислоты, которые обладают сильным противовоспалительным эффектом, и именно экозапентагеновая (ЭКП) и докозагексагеновая (ДГК) кислоты, содержащиеся в продуктах животного происхождения: жирной рыбе, печени рыбы, являются очень важными для организма. А вот альфа-линоленовая кислота, которая содержится в растительных продуктах, такого противовоспалительного эффекта не имеет. Конечно, ее можно включать в свой рацион, ведь она в организме превращается в полезные ЭПК и ДГК, но из продуктов животного происхождения организм будет иметь больше противовоспалительных омега-3.

"Важным является оливковое масло. Оно не содержит омега-3, однако содержит полифенолы — биологически активные вещества, которые также уменьшают воспаление. Оливковое масло еще называют "королевой средиземноморской диеты", поэтому его обязательно нужно включать в свой ежедневный рацион", — советует диетолог.

Специи

Специи не только помогают улучшить вкус блюда и придать пише аромат, они еще и чрезвычайно полезны для нашего здоровья, так как также оказывают противовоспалительное действие.

"Не забывайте о специях и травах, потому что многие из них обладают противовоспалительными свойствами — это куркума, имбирь, чеснок, корица, розмарин — вот самые яркие примеры противовоспалительных специй", — говорит эксперт.

От каких продуктов мы стареем?

Фото: Freepik

Полки супермаркетов изобилуют разнообразными продуктами, однако не все они одинаково полезны. Старайтесь выбирать цельные продукты, те, которые подверглись наименьшей обработке и вмешательству, ведь избыток определенных компонентов может негативно отразиться на вашем здоровье.

"Едва ли не главные продукты, которые будут вызывать воспаление и ускорять старение, — это трансжиры. Они могут маркироваться на этикетке как растительный жир, который встраивается в мембрану клетки, нарушает ее функцию и вызывает воспаление. Различные полуфабрикаты, сосиски, сардельки, конфеты, мороженое — все это содержит трансжиры", — отмечает Татьяна Кихтева.

Кроме того, диетолог отмечает, что вредным также является избыток простых сахаров, особенно когда уже имеется повышенная глюкоза крови, так как это будет способствовать гликации. Гликация — это когда белки нашего организма, в сосудах, в печени, в головном мозге сочетаются с сахарами, которые склеивают белок. И конечно, что этот белок начинает плохо работать, возникает воспаление и ускоряется старение.

"Конечные продукты гликации вырабатываются в организме, а еще попадают к нам с пищей. Это может быть просто сахар, а также сгущенное молоко, различные ириски, сильно зажаренная корочка на мясе или на тостах — там также образуются эти КПГ (конечные продукты гликации)", — отмечает диетолог.

Итак, быть молодым и здоровым или быстро состариться — выбор каждого, и зависит не только от генов, но и от образа жизни и питания. Не делайте из еды культа, используйте ее как источник энергии и полезных веществ, и всегда думайте, что положить в свою тарелку.

Напомним, 6 продуктов, которые нужно есть каждый день, чтобы жить дольше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ обратить процесс старения клеток и, перепрограммировав их, вернуть молодость.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.