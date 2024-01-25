Мило, сексуально, актуально: наряд ко Дню святого Валентина (фото)

Как утверждают стилисты, ключевой фактор при выборе наряда — он должен украшать именно вас.

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Этот праздник относительно новый для украинцев, однако полюбился многим как преддверие весны, романтики, свежего ветра перемен и конечно же любви. Кстати, многие мужчины вспоминают о нем только тогда, когда рядом — любимая женщина. А для украинок этот день праздничный независимо от статуса.

Поэтому для многих девушек так важно создать искусный наряд ко Дню святого Валентина. А вдруг счастье вот там, в кафе за углом или за соседним столиком в ресторане? А помогут нам стилисты-эксперты сайта issaplus.

Как же одеться в этот романтичный день, чтобы было и волнительно, и необычно, и универсально. Стилисты подсказывают, что наш образ формируют три позиции: одежда, обувь и аксессуары. Главное — не переборщить!

Женственное платье

Что ни говорите, но платье — это абсолютно точно женственно и чувственно, особенно если учесть некоторые нюансы в его фасоне. И это не обязательно вычурные вечерние наряды — сегодня актуальны все возможные модели. Ключевой фактор тут — платье должно украшать именно вас.

Мини

На тонких бретельках в бельевом стиле

Это стильно и откровенно. Честно говоря — настоящий ход конем. Демонстрирует фигуру в выгодном свете, однако длина должна быть продуманной, чтобы такой вариант не выглядел просто нижним бельем, комбинацией. По словам стилистов, возможны оборки в районе декольте и кружево. В сопровождении — строгая прическа и нейтральные туфли.

Платье-футляр

На первый взгляд, строгое и короткое платье из кожи или замши — именно то, что гарантирует вам успех. А для скромной вечеринки с друзьями подойдет просто отменно.

Двухслойное платье

Что это означает, спросите вы? Если кто-то еще не знаком с хитом этого сезона: эксперты рассказали, что двухслойное платье состоит из нижнего короткого, максимально лаконичного платья-основы на бретельках, поверх которого надевается прозрачная накидка, длиннее нижнего слоя и с рукавами. Она может быть однотонная или контрастировать с нижним платьем, украшена вышивкой или нашивками, иным декором. Интригующе, не правда ли?

С двойным двусторонним вырезом

Если проще, как рассказали нам стилисты, то это платье А-силуэта с одинаково глубоким V-образным вырезом спереди и сзади. Юбка может иметь форму трапеции или клинка, но обязательно с приталенным силуэтом.

Бюстье

Единственное, на что предлагают обратить внимание эксперты, — ваш бюст. Если он подходит для такого платья, это должен быть однозначно ваш выбор. Особенно, если платье кожаное. Яркий макияж и легкая укладка в придачу сделают ваш вечер незабываемым.

Металл или бархат

Насколько нам известны тенденции 2024 года, серебристый или золотистый отлив по-прежнему актуален — он отлично освежит образ, сделает его более молодежным и кокетливым.

А еще присмотритесь к бархату, поскольку это очень чувственная ткань. Она как бы строга и нежна одновременно. А какое благородство! Если именно в День влюбленных встреча с мужчиной только начинает ваши отношения, не пренебрегайте бархатом.

Макси и миди

Двойной глубокий вырез

Такой фасон прекрасен и в этой длине. Низ может быть приталенным, годе или легким, разлетающимся — из шелка, например. Верх может быть без рукавов либо во всю длину или только прикрывающими предплечье. Стилисты уверяют: все варианты смотрятся отлично.

Бюстье

Рекомендации те же, что и в мини-бюстье. Единственное: учитывая длину платья, его верхняя часть будет привлекать больше внимания. Для вечера можно захватить с собой легкий шарф или накидку, которая с мини смотрится не всегда кстати, а здесь будет в самый раз.

С оборками

Эксперты предупреждают, что оборки — слишком яркая деталь любого фасона и их надо уметь носить, чтобы не потеряться в их объемах. Они могут быть везде — на груди, плечах, рукавах, по подолу. Поэтому если ваше "я" не затмит обилие ткани, смело надевайте такое платье.

С брюками

Думаете, непразднично? А если это полупрозрачная или в пол накидка, с глубоким декольте? Думаем, будет сексуально и актуально. Только лучше в таком наряде смотрятся облегающие брюки.

С разрезом

Высоченный разрез на одну ногу вдохновляет стилистов до сих пор. А для романтичного наряда это — весьма удачное решение. Только не забудьте про качественное нижнее белье, хотя понятно, что вы не собираетесь его демонстрировать. Однако это залог вашей уверенности в гармоничности образа.

Обувь

Как утверждают стилисты, здесь работает правило: чем ниже юбка, тем ниже каблук. И безусловно никаких сапог к платью в пол. А вот классические лодочки на шпильке подойдут под все, особенно хороши они к мини.

Однако если в этот день ожидается гололед, подумайте, насколько уверенно вы сможете пройти по заснеженным тротуарам. Поэтому обувь лучше все же подбирать согласно погоде и заранее позаботиться о том, как вы доедете до места встречи.

Аксессуары

Особо вычурные или дорогие украшения будут в этот день не совсем уместны, особенно если вы только знакомитесь со своим визави. А вот сумка — это важный аксессуар. Учитывая ваш образ, эксперты советуют сделать выбор в пользу небольших клатчей, сумочек необычных форм и не только из кожи, а и меховых, замшевых, тканевых и др.

Место встречи

Безусловно, важно учесть место, где вы назначили встречу, ибо оно тоже в определенной степени влияет на выбор наряда.

Если это клуб, все должно быть просто и комфортно. Поэтому без опаски надевайте откровенное мини и танцуйте до упаду.

Для ресторана наряд секси может быть слишком откровенным. Поэтому тут прекрасно подойдет длинное вечернее платье с оголенными плечами или незаметным разрезом. Он интригует спутника, но не окружающих, и мотивирует его фантазии.

Если же место встречи — кафе, то остановите свой выбор на стиле casual с небольшими вольностями. Например, короткая юбочка, высокие сапожки и теплый свитер, можно даже оверсайз, он только подчеркнет эффект низа.

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